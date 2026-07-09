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    Medios de Estados Unidos solicitan a un tribunal sancionar a OpenAI por derechos de autor

    EFE
    Medios de Estados Unidos solicitan a un tribunal sancionar a OpenAI por derechos de autor
    Los medios de comunicación alegan que la tecnológica ocultó y destruyó pruebas que demuestran cómo ChatGPT fue entrenado utilizando material periodístico sustraído. EFE/Archivo

    Un grupo de medios de comunicación estadounidenses solicitaron este jueves a un tribunal federal que imponga “sanciones severas” contra OpenAI, en medio de una larga disputa legal por el supuesto uso indebido de artículos periodísticos por ChatGPT.

    Los medios de comunicación, encabezados por The New York Times y el Daily News, alegan que la tecnológica, establecida en California, ocultó y destruyó pruebas que demuestran cómo ChatGPT fue entrenado utilizando material periodístico sustraído.

    La inteligencia artificial de OpenAI habría usado reportajes en las respuestas ofrecidas a los usuarios.

    La denuncia de 52 páginas, presentada ante el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York, hace parte de una demanda contra OpenAI y otras tecnológicas por supuestamente haber “sustraído millones” de artículos periodísticos protegidos por derechos de autor sin autorización y sin pagar, para entrenar a su chatbots.

    La moción asegura que OpenAI eliminó miles de millones de respuestas de ChatGPT, incumpliendo órdenes judiciales previas. La empresa ha indicado que los datos eliminados no pueden recuperarse ni restaurarse en el marco de la querella presentada en 2024.

    “La imposición de sanciones severas resulta especialmente apropiada en este caso, dado que la conducta de OpenAI —incluido el incumplimiento de la orden judicial de preservación de datos— fue deliberada e intencionada”, escribieron los demandantes en la moción.

    Steven Lieberman, representante de MediaNews Group y Tribune Publishing, dijo que durante dos años OpenAI ha hecho declaraciones falsas al tribunal sobre su capacidad para buscar contenido del Daily News en sus conjuntos de datos de entrenamiento y registros de respuestas, según información citada por The Denver Post, que hace parte de la querella.

    Por su parte, OpenAI indicó en un comunicado que las acusaciones de la denuncia “son falsas” y que seguirán defendiendo la privacidad de sus usuarios, así como los principios de uso legítimo establecidos.

    EFE

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