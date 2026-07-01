Medvedev termina con la aventura de Mérida en Wimbledon

El ruso Dannil Medvedev terminó este miércoles con la aventura del español Dani Mérida en el torneo de Wimbledon al imponerse en cuatro sets 6-3, 3-6, 7-5 y 6-2, en dos horas y diecisiete minutos, en el duelo de segunda ronda.
En su trigésimo partido en Wimbledon, el moscovita, noveno jugador del mundo, terminó por imponer su experiencia y su talento frente al español, 84 del ránking ATP, que disputaba por primera vez el cuadro principal del tercer Grand Slam de la temporada y que tomó ventaja al apuntarse el primer set.
Medvedev d. Daniel Merida Aguilar 3-6 6-3 7-5 6-2— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 1, 2026
Good win after dropping the opening set.
2-time semifinalist here..
✅6th Wimby R3
✅30th win of 2026
So much experience in the latter stages of grand slams
Don't count him out
🐙 pic.twitter.com/Fz0x3hPgHr
Medvedev, semifinalista en Wimbledon en 2023 y 2024, ambas eliminado por Carlos Alcaraz, fue de menos a más y tras solventar los aprietos a los que le sometió el madrileño en el tercder set aceleró hacia el triunfo y el tercer tramo del torneo.
El ruso, noveno del mundo, jugará en tercera ronda contra el ganador del partido entre el estadounidense Brandon Nakashima y el alemán Jan Lennard Struff.