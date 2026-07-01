Medvedev termina con la aventura de Mérida en Wimbledon

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El ruso avanzó a tercera ronda, imponiendo su experiencia ante el debut del español en el cuadro principal.

El ruso Dannil Medvedev terminó este miércoles con la aventura del español Dani Mérida en el torneo de Wimbledon al imponerse en cuatro sets 6-3, 3-6, 7-5 y 6-2, en dos horas y diecisiete minutos, en el duelo de segunda ronda.

En su trigésimo partido en Wimbledon, el moscovita, noveno jugador del mundo, terminó por imponer su experiencia y su talento frente al español, 84 del ránking ATP, que disputaba por primera vez el cuadro principal del tercer Grand Slam de la temporada y que tomó ventaja al apuntarse el primer set.

Medvedev d. Daniel Merida Aguilar 3-6 6-3 7-5 6-2



Good win after dropping the opening set.



2-time semifinalist here..



✅6th Wimby R3

✅30th win of 2026



So much experience in the latter stages of grand slams



Don't count him out



🐙 pic.twitter.com/Fz0x3hPgHr — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 1, 2026

Medvedev, semifinalista en Wimbledon en 2023 y 2024, ambas eliminado por Carlos Alcaraz, fue de menos a más y tras solventar los aprietos a los que le sometió el madrileño en el tercder set aceleró hacia el triunfo y el tercer tramo del torneo.

El ruso, noveno del mundo, jugará en tercera ronda contra el ganador del partido entre el estadounidense Brandon Nakashima y el alemán Jan Lennard Struff.