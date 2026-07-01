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    Tenis

    Medvedev termina con la aventura de Mérida en Wimbledon

    El ruso avanzó a tercera ronda, imponiendo su experiencia ante el debut del español en el cuadro principal.

    EFE
    Medvedev termina con la aventura de Mérida en Wimbledon
    El ruso Daniil Medvedev celebra un punto durante su partido de segunda ronda de Wimbledon contra el español Daniel Mérida.EFE/EPA/TOLGA AKMEN

    El ruso Dannil Medvedev terminó este miércoles con la aventura del español Dani Mérida en el torneo de Wimbledon al imponerse en cuatro sets 6-3, 3-6, 7-5 y 6-2, en dos horas y diecisiete minutos, en el duelo de segunda ronda.

    En su trigésimo partido en Wimbledon, el moscovita, noveno jugador del mundo, terminó por imponer su experiencia y su talento frente al español, 84 del ránking ATP, que disputaba por primera vez el cuadro principal del tercer Grand Slam de la temporada y que tomó ventaja al apuntarse el primer set.

    Medvedev, semifinalista en Wimbledon en 2023 y 2024, ambas eliminado por Carlos Alcaraz, fue de menos a más y tras solventar los aprietos a los que le sometió el madrileño en el tercder set aceleró hacia el triunfo y el tercer tramo del torneo.

    El ruso, noveno del mundo, jugará en tercera ronda contra el ganador del partido entre el estadounidense Brandon Nakashima y el alemán Jan Lennard Struff.

    EFE

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