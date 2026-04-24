Mendoza: ‘El ‘college’ fue fantástico, ahora quiero demostrar mi valor cada día en la NFL’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El ‘quarterback’ origen cubano y ganador del Heisman 2025, fue seleccionado como número uno absoluto por Las Vegas Raiders en el Draft NFL 2026.

Fernando Mendoza, quarterback estadounidense de origen cubano, aseguró este jueves que quiere demostrar su “valor cada día” en la NFL, después de que Las Vegas Raiders le eligieran con el número uno absoluto en el draft organizado en Pittsburgh (Pensilvania).

“Los últimos cinco meses fueron una bendición, estoy ansioso por empezar a trabajar. El ‘college’ fue fantástico, pero ahora quiero demostrar mi valor en la NFL cada día”, aseguró Mendoza tras el anuncio de la primera elección absoluta.

“Qué gran equipo, gran legado y grandes compañeros que quiero conocer, entrenador, dueños... Estoy muy feliz”, añadió.

Mendoza siguió el anuncio de su incorporación a los Raiders desde su casa de Coral Gables, en Florida, acompañado por sus familiares e intercambió un sentido abrazo con sus padres antes de lucir el gorro de su nuevo equipo.

El mariscal de campo de origen cubano, ganador del premio Heisman en 2025, lanzó para 3.535 yardas y lideró el campeonato universitario con 41 pases de touchdown y solo seis interceptaciones.