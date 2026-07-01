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    Copa del Mundo

    Messi aparece en promoción de Spider-Man: Brand New Day

    El futbolista argentino compite en la actualidad con su selección en el Mundial 2026, uniendo fútbol, cine y cultura pop.

    Humberto Cornejo
    Messi aparece en promoción de Spider-Man: Brand New Day
    Imagen sacada del video promocional de la película.

    La estrella del fútbol Lionel Messi volvió a tener impacto global fuera de la cancha al protagonizar un spot junto a Tom Holland para promocionar Spider-Man: Brand New Day, una campaña lanzada en pleno Mundial 2026 que une dos industrias de enorme alcance.

    La pieza promocional acompaña el próximo estreno de la nueva película de Spider-Man, previsto para finales de julio, con lanzamiento escalonado en América Latina antes de su llegada a Estados Unidos. Aunque no revela detalles de la trama, el objetivo es claro: generar conversación masiva en redes sociales a partir del cruce entre dos figuras de enorme popularidad global.

    En el video, Tom Holland aparece como Peter Parker y abre una puerta para encontrarse con Messi, quien aparentemente busca al verdadero Spider-Man. El tono humorístico se instala desde el inicio y marca el ritmo del spot. Luego, el propio superhéroe entra en escena y le pregunta al capitán de la selección argentina si le teme a las alturas, a lo que Messi responde con desconcierto. Acto seguido, es llevado a recorrer Nueva York colgado de las telarañas.

    La aparición del capitán argentino no está vinculada directamente a una acción deportiva ni a una promoción exclusiva del torneo, aunque se enmarca en el clima del Mundial 2026, donde su figura sigue teniendo un peso central en campañas globales. En este caso, Messi funciona como puente entre audiencias deportivas y cinematográficas, ampliando el alcance de la pieza publicitaria.

    El cruce entre fútbol, humor y cultura pop explica el rápido impacto del video, que se viralizó en distintas plataformas al reunir a dos de las figuras más reconocidas del entretenimiento mundial en un mismo universo narrativo.

    Spider-Man: Brand New Day marca el regreso de Tom Holland como Peter Parker tras los eventos de No Way Home, en una nueva etapa del personaje en la que el mundo ha olvidado su identidad. La cinta es dirigida por Destin Daniel Cretton y cuenta con un elenco que incluye a Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Jon Bernthal, Mark Ruffalo y Michael Mando, entre otros.

    El spot con Messi se inscribe dentro de una estrategia promocional que busca instalar conversación más que profundizar en la historia, apostando a la viralidad inmediata en redes sociales.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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