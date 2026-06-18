Messi, ¿cuándo vas a parar?

Hace cuatro años pensé, que la Copa del Mundo de Catar 2022 era el último capítulo en el libro de Lionel Messi. Pensé que era un premio a todo lo que le había dado al fútbol, que a sus 35 años ya se podía retirar por la puerta grande.

Por esos mismos días, cuando los argentinos celebraron en casa junto a su gente, su tercera Copa del Mundo, algunos periodistas le preguntaban al entrenador Lionel Scaloni, que era obvio iba a continuar al frente del equipo, y asumiendo que clasificarían a la Copa del 2026, que si por su cabeza le pasaba la idea de llevar a Messi a su sexto mundial.

Desde entonces han pasado casi cuatro años y Lionel Messi acaba de sorprender al mundo al conseguir los tres goles con que Argentina goleó 3-0 a Argelia, en el debut del grupo J de la Copa del Mundo 2026. ¿Quién se lo iba a imaginar?

Lionel Messi de Argentina celebra en un partido del grupo J del Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Argelia en el estadio Arrowhead en Kansas (Estados Unidos). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

El 10 de Argentina cumple 39 años el próximo 24 de junio. Ya con sus 38 años el argentino igualó, superó y seguirá mejorando varios récords en la Copa del Mundo.

Después del Mundial de Catar, Messi se fue a respirar otros aires con el Inter Miami, en la Major League Soccer (MLS) y allá el aumento en su crecimiento de goles, asistencias y títulos se mantuvo en desarrollo.

Según datos que encontré por la internet, desde su llegada al Inter Miami, el 21 de julio del 2023, Messi suma 90 goles y 49 asistencias en los 103 partidos con el club estadounidense, en sus cuatro temporadas. Su palmarés en el club son: 1 leagues Cup 2023, 1 Conferencia Este 2025 y 1 MLS 2025.

Mientras el argentino se recreaba con sus goles en el fútbol estadounidense, sus detractores señalaban que en la MLS cualquiera podía ser goleador, pero el que sabe, sabe, como me decía una maestra, Messi regresó a la selección para ganar la Copa América, jugó la eliminatoria sudamericana en donde fue el máximo artillero de la competencia con 8 goles y clasificó a su sexta Copa del Mundo.

Este martes 16 de junio en Kansas City, la magia de Lionel Messi apareció a sus 38 años y 357 días, con su hat trick (17, 60 y 78 minutos). Dos de sus tres goles fueron con el sello del 10 argentino, cuando le dan unos metros de espacio para rematar de lejos.

Lionel Messi (c) de Argentina reacciona este martes, en un partido del grupo J del Mundial de la FIFA 2026. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Me dio la impresión que ante Argelia corrió más que en la Copa del Mundo 2022, porque está de más decir, que Messi es el único jugador que tiene licencia para caminar en la cancha.

El 10 argentino son de esos jugadores que no necesitan correr, aunque en un Mundial el que que no corre no puede jugar, pero el crack de la albiceleste es una excepción, porque tiene licencia para hacerlo, no necesita correr, corre lo necesario. Mientras camina va divisando el panorama y se prepara para cuando se junta con el balón, entonces cuando lo tiene, el peligro se hace inminente para el rival.

A sus 38 años, por su vasta experiencia e inteligencia, sabe ubicarse, mucha gente dice que el balón siempre le cae a sus pies, pero él lo busca, como en el gol que remató cuando el portero de Argelia dio rebote, él había comenzado la jugada y corrió para ubicarse en el lugar en que su sexto sentido se lo dice.

Messi alcanzó sus tres goles en su partido número 200 con su selección, que lo convierten en el jugador más adulto en marcar un hat trick en un Mundial, además de igualar la marca de más goles en los mundiales, con un número de 16, que tenía el alemán Miroslav Klose e, igualmente, se erigió en el primer futbolista en jugar en seis Copas del Mundo, entre otros nuevos registros que seguramente mejorará.

No sé qué pasará de aquí en adelante, pero Lionel Messi vuelve a estar en el primer plano del fútbol mundial. No se cansa de hacer goles, no se cansa de jugar, pasan los años y es lo mismo: los narradores continúan cantando sus goles y el público coreando su nombre. Un grande de todos los tiempos.

¿Cuándo vas a parar?