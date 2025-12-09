Messi, elegido por segunda vez MVP de la MLS

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El delantero argentino Lionel Messi, del Inter Miami, fue nombrado jugador más valioso (‘MVP’) de la MLS por segundo año consecutivo tras culminar una temporada histórica, según anunció este martes la liga estadounidense.

Messi recibirá la distinción tras haberse proclamado por primera vez campeón de la MLS, aunque el título individual sólo tiene en cuenta sus números durante la temporada regular.

El argentino fue el máximo goleador de la liga (botín de oro) con 29 goles en 28 partidos, además de repartir 19 asistencias.

Messi fue elegido con el 70,43 % de los votos, seguido de lejos por el danés Anders Dreyer (11,15 %), del San Diego, y el francés Denis Bouanga (7,27 %), del Los Angeles FC.

Back to back. 🥇🥇



Lionel Messi is the 2025 MLS MVP. The first to ever do it. pic.twitter.com/ETLFc0hNyh — Major League Soccer (@MLS) December 9, 2025

Es el primer futbolista en ser elegido MVP de la MLS en temporadas seguidas y toma el testigo de jugadores como el español David Villa (2016, New York City) o el mexicano Carlos Vela (2019, Los Angeles FC).

El colombiano Carlos Valderrama fue, en 1996, el primer MVP de la Liga estadounidense.

Messi, de 38 años y que llegó a la MLS en 2023, renovó este año con el Inter Miami hasta el final de la temporada 2028.