Messi está feliz de conseguir el primer objetivo con el Inter de Miami

Escuchar audio noticia

Lionel Messi, que conquistó el MLS Supporters’ Shield con el Inter Miami, se mostró muy satisfecho por lograr este título, pero indicó que ya está pensando en su próximo reto: el playoff de la MLS y la lucha por la MLS Cup.

“Contento, contento por este grupo. La verdad que lo dijimos a principio de año: sabíamos que era un grupo para pelear esto y nos hicimos cargo desde el principio porque tenemos jugadores como para hacerlo. Feliz de conseguir el primer objetivo y ya a pensar en lo que se viene”, dijo en declaraciones a la retransmisión de Apple TV+.

No feeling like it. 🤩 pic.twitter.com/TOIhuBUmp3 — Major League Soccer (@MLS) October 3, 2024

“La primera ronda es a tres partidos, pero después es a un partido, que puede pasar cualquier cosa. Pero tendremos una gran ventaja que es que jugaremos todos los partidos de local, que era lo que buscábamos. Creo que nosotros de local somos muy fuertes y cuando sales a jugar a cualquier estadio de la MLS no es fácil. Nosotros, siendo locales, tenemos una gran ventaja, pero después hay que demostrarlo”, agregó.

What a season so far. ✨@InterMiamiCF are your 2024 Supporters’ Shield winners! pic.twitter.com/anoK2yFXHD — Major League Soccer (@MLS) October 3, 2024

Messi firmó dos goles magníficos y Luis Suárez sumó un tanto en la victoria por 2-3 para que el Inter Miami derrotara por 2-3 al Columbus Crew y consiguiera, a falta de dos jornadas, el MLS Supporters’ Shield que se lleva cada año el mejor equipo de la temporada regular.

Este título no se debe confundir con la MLS Cup, que es el trofeo de mayor prestigio en Estados Unidos y Canadá y que lo obtiene el vencedor del playoff de la MLS.

Some scrumptious strikes. 🤤



Cast your vote for the @ATT Goal of the Matchday. 👇 — Major League Soccer (@MLS) October 3, 2024

En cualquier caso, este MLS Supporters’ Shield es el título número 46 para Messi, que ya era el futbolista con más trofeos de la historia (Dani Alves es el siguiente con 44).

Además, el genio de Rosario, pese a perderse muchas jornadas tanto por la Copa América como por lesiones, lleva un registro impresionante de 17 goles y 15 asistencias en solo 17 partidos en la MLS este año.

“Hoy fue un rival muy duro porque es el último campeón (de la MLS Cup y de la Leagues Cup). Es un grandísimo equipo muy bien trabajado y, bueno, con uno más (el Columbus Crew perdió por expulsión a Rudy Camacho) sufrimos hasta el final y eso demuestra lo que es este equipo”, detalló Messi sobre un encuentro volcánico y repleto de alternativas por ambos lados.