Messi iguala récord de goles en los mundiales y Argentina vence 3-0 a Argelia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A ocho días de cumplir 39 años, Lionel Messi ratificó su vigencia en el fútbol con un triplete que selló para Argentina un plácido debut en el Mundial, la renovación de su candidatura al título y un partido de pesadilla para Argelia y el portero Luca Zidane, que nada pudieron hacer para evitar el 3-0.

Con los tres goles anotados a los 17, 60 y 75 minutos, Messi se consagra con 16 como máximo artillero de todas las copas al igual que el alemán Miroslav Klose.

“Esto es para disfrutar con mi familia y esto es para la gente. Gracias a mis compañeros, estamos muy felices y lo disfrutaré con el vestuario, que está unido y es muy fuerte”, dijo Messi en declaraciones a la televisión tras terminar el partido.

Sobre jugar su sexto mundial, el ’10′ dijo que su estado físico en este momento es bueno. “Por suerte me siento bien”.

Del partido ante Argelia indicó: “Es importante ganar el primer partido y hacerlo de esta forma es mejor. El primer tiempo lo sacamos adelante y en el segundo hicimos una diferencia importante”.

El ‘10′ de la selección Albiceleste allanó el camino del triunfo a los 17 minutos, apenas 12 después de tener anulado uno, y en el segundo tiempo se erigió a la vez como máximo goleador en lo que va del torneo con un tanto en el 60 tras un remate de Alexis Mac Allister, y puso la guinda en el 75.

En el primer gol, tras un pase filtrado por Rodrigo de Paul, el el hijo del exfutbolista Zinedine Zidane poca resistencia opuso para desviar el balón, y en el segundo, permitió el rebote que capturó el capitán sin oposición.

La primera jornada del Grupo J la cerrarán más tarde las selecciones de Austria y Jordania.

Lionel Messi saluda a la afición tras marcar su tercer gol. EFE

Minutos después, el encargado de alzar al cielo el trofeo de la FIFA en catar 2022 fue reemplazado por Nico Paz y se retiró del campo ovacionado.

Messi escribió otra página de oro en la historia del fútbol y Argentina comenzó la defensa del título de la mejor manera posible. Los de Scaloni se treparon a lo más alto del Grupo J, que este martes tendrá el encuentro Austria-Jordania.

La Albiceleste se convirtió en la primera selección sudamericana que comienza ganadora en este Mundial y, sin mucho tiempo para los festejos, comenzará a preparar el duelo en Dallas ante Austria el 22 de junio.