Panamá, 28 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS

    Messi jugará ante Venezuela su último partido como local en eliminatorias mundialistas

    EFE
    Messi jugará ante Venezuela su último partido como local en eliminatorias mundialistas
    Fotografía de archivo en donde se observa al futbolista argentino Lionel Messi en el estadio La Bombonera, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni

    El delantero del Inter Miami Leo Messi disputará su último partido como local en unas eliminatorias mundialistas cuando la selección argentina se mida a Venezuela el 4 de septiembre en el Estadio Monumental de Buenos Aires, según confirmó el propio capitán de la Albiceleste.

    En una entrevista con Apple TV al término del encuentro de semifinales de la Leagues Cup, en la que, gracias a su gran actuación, el Inter Miami ganó 3-1 al Orlando City y logró el pase a la final, Messi dijo que será su último partido como local en unas eliminatorias mundialistas.

    Sí, va a ser especial, muy especial para mí porque es el último de eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos”, aseveró La Pulga, cerrando el debate sobre si el de 2026 será su último Mundial y, por tanto, el del jueves su última presencia en unas eliminatorias sudamericanas.

    Argentina, líder de la clasificación con 35 puntos, diez más que Ecuador y Brasil (25), aseguró meses atrás su presencia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, por lo que afronta sus dos últimos encuentros con tranquilidad.

    El partido del próximo jueves en Buenos Aires estará cargado de emoción, ya que, como indicó el exjugador del Barcelona y del Paris Saint-Germain (PSG), toda su familia lo acompañará en esta jornada tan especial.

    Me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará”, afirmó.

    Messi, ganador con la ‘Scaloneta’ de dos Copas América (2021 y 2024), la Finalissima 2022 y el Mundial 2022, forma parte de la convocatoria de Lionel Scaloni para los últimos partidos ante Venezuela (4 de septiembre) y Ecuador (9 de septiembre).

    Ganador de siete Balones de Oro y múltiples títulos con el Barcelona, incluidos tres de Liga de Campeones, y con el PSG, su consagración definitiva llegó el 18 de diciembre de 2022, cuando levantó como capitán la Copa del Mundo en Catar, tercera conquista mundialista para Argentina tras las de 1978 y 1986.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados podrían recibir el pago del bono en las próximas 48 horas. Leer más
    • Todo lo que necesitas saber sobre las agroferias del IMA para este miércoles 27 de agosto: horarios y puntos de venta. Leer más
    • Luis Oliva y Budy Attie son aprehendidos en operativos de la Policía y el Ministerio Público. Leer más
    • Limpian la escultura del Cristo del Abismo en las profundidades del mar italiano. Leer más
    • Estos son los puntos de venta de las Agroferias del IMA para este jueves 28 de agosto. Leer más
    • Desmantelan red que movió $7.1 millones mediante una cadena de salones de belleza. Leer más
    • Quienes ganan menos de $800 dependen de la tarjeta para subsistir: Superintendencia de Bancos. Leer más