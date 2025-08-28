Messi jugará ante Venezuela su último partido como local en eliminatorias mundialistas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El delantero del Inter Miami Leo Messi disputará su último partido como local en unas eliminatorias mundialistas cuando la selección argentina se mida a Venezuela el 4 de septiembre en el Estadio Monumental de Buenos Aires, según confirmó el propio capitán de la Albiceleste.

“El partido con Venezuela es MUY ESPECIAL PARA MÍ porque va a ser el ÚLTIMO POR ELIMINATORIAS.



Por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará”.



En una entrevista con Apple TV al término del encuentro de semifinales de la Leagues Cup, en la que, gracias a su gran actuación, el Inter Miami ganó 3-1 al Orlando City y logró el pase a la final, Messi dijo que será su último partido como local en unas eliminatorias mundialistas.

“Sí, va a ser especial, muy especial para mí porque es el último de eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos”, aseveró La Pulga, cerrando el debate sobre si el de 2026 será su último Mundial y, por tanto, el del jueves su última presencia en unas eliminatorias sudamericanas.

Argentina, líder de la clasificación con 35 puntos, diez más que Ecuador y Brasil (25), aseguró meses atrás su presencia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, por lo que afronta sus dos últimos encuentros con tranquilidad.

El partido del próximo jueves en Buenos Aires estará cargado de emoción, ya que, como indicó el exjugador del Barcelona y del Paris Saint-Germain (PSG), toda su familia lo acompañará en esta jornada tan especial.

“Me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará”, afirmó.

Messi, ganador con la ‘Scaloneta’ de dos Copas América (2021 y 2024), la Finalissima 2022 y el Mundial 2022, forma parte de la convocatoria de Lionel Scaloni para los últimos partidos ante Venezuela (4 de septiembre) y Ecuador (9 de septiembre).

Ganador de siete Balones de Oro y múltiples títulos con el Barcelona, incluidos tres de Liga de Campeones, y con el PSG, su consagración definitiva llegó el 18 de diciembre de 2022, cuando levantó como capitán la Copa del Mundo en Catar, tercera conquista mundialista para Argentina tras las de 1978 y 1986.