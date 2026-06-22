Panamá, 22 de junio del 2026
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    Leyenda del fútbol

    Messi marca y ya es el máximo goleador de la historia de los Mundiales

    EFE
    Messi marca y ya es el máximo goleador de la historia de los Mundiales
    Lionel Messi celebra el gol que le dio la ventaja a la selección argentina. EFE

    Lionel Messi, con el gol logrado en el minuto 38 del partido contra Austria, se ha convertido en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 17 tantos, uno más que el alemán Miroslav Klose.

    Messi comenzó el Mundial 2026 con tres goles menos que Klose, pero logró un triplete frente a Argelia, en la primera jornada, y ha añadido un nuevo tanto en el estadio AT&T de Arlington, 20 años después de iniciar la cuenta contra Serbia y Montenegro, en el Mundial de Alemania.

    Tras la primera parte, Argentina ganaba por 1-0 a Austria con el gol en el minuto 38 que coloca a Messi como el máximo realizador de la historia de los Mundiales. Pudo haberlo hecho en el minuto 9 desde el punto de penalti, pero su disparo salió desviado ala izquierda del portero austríaco Alexander Schlager.

    De momento suma 17, uno más que Klose, que marcó 16 en los Mundiales de 2002, 2006, 2010 y 2014).

    EFE

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