Messi, Neymar, Thiago Alcántara y Sergio Ramos, entre los finalistas del FIFA The Best

FÚTBOL

El argentino Leo Messi, el brasileño Neymar y los españoles Sergio Ramos y Thiago Alcántara, además del polaco Robert Lewandowski, vencedor del premio de la UEFA tras ganar con el Bayern Múnich la Champions, forman parte de los once finalistas del Premio FIFA The Best, anunciados este miércoles por este organismo.

Además de Messi está también el portugués Cristiano Ronaldo, después de que ambos se hayan repartido los premios del Balón de Oro desde 2008, con excepción del triunfo del croata Luka Modric en 2018, un premio que no será entregado este año.

Además de Lewandowski, otro solo ganador de la Champions con el Bayern forma parte de la lista de once jugadores: el centrocampista español Thiago Alcantara, traspasado en septiembre al Liverpool.

El club campeón de Inglaterra coloca el mayor número de jugadores en esta lista, ya que además de Thiago, están el senegalés Sadio Mané, el egipcio Mohamed Salah y el holandés Virgil van Dijk.

Las cinco grandes ligas

El París SG, finalista de la Champions, está solo representado por sus superestrellas en ataque Kylian Mbappé y Neymar. El belga Kevin De Bruyne (Manchester City) y Sergio Ramos (Real Madrid) completan la lista.

De esta forma habrá entre los candidatos dos futbolistas sudamericanos (Messi y Neymar), dos españoles (Thiago y Ramos) y un representante del Real Madrid y otro del Barcelona.

Los once futbolistas se reparten entre los cinco grandes campeonatos europeos, jugando uno en Alemania, otro en Italia, cinco en Inglaterra, dos en Francia y otros dos en España.

En la parte femenina, cinco campeonas de Europa con Lyon han sido preseleccionadas: la inglesa Lucy Bronze (traspasada después al Manchester City), la francesa Delphine Cascarino, la japonesa Saki Kumagai, la alemana Dzsenifer Marozsan y la también gala Wendie Renard.

La danesa Pernille Harder (Chelsea), ganadora del premio UEFA, está en la lista, igual que la noruega Caroline Graham Hansen (Barcelona), la española Jennifer Hermoso (Barcelona), la australiana Sam Kerr (Chelsea) y la holandesa Vivianne Miedema (Arsenal).

El argentino Marcelo Bielsa, que logró el ascenso del Leeds United a la Premier League, es candidato al premio de entrenador masculino del año junto a Zinedine Zidane (Real Madrid), Hansi Flick (Bayern Munich), Jürgen Klopp (Liverpool) y Julen Lopetegui (Sevilla).

Entre los siete entrenadores de los equipos femeninos está el español Lluis Cortés (Barcelona).

Además de Neymar, Messi y Bielsa, la guardameta chilena del París Saint Germain femenino, Christiane Endler, está entre las seis candidatas a mejor portera en estos premios.

El brasileño Alisson Becker (Liverpool) y el costarricense Keylor Navas (PSG) son los representantes latinoamericanos entre los seis candidatos a mejor portero, junto al belga Thibaut Courtois (Real Madrid), los alemanes Manuel Neuer (Bayern) y Marc André Ter Stegen (Barcelona) y el esloveno Jan Oblak (Atlético Madrid).

Representación latinoamericana

La representación latinoamericana en estos premios se cierra con los autores de los mejores goles del año.

Entre los once candidatos están la costarricense Shirley Cruz, con un tanto con su selección contra Panamá, los uruguayos Giorgian de Arrascaeta, en la liga brasileña, y Luis Suárez, en el campeonato español, y el ecuatoriano Leonel Quiñónez, en el torneo de su país, además del francés André Pierre Gignac, por un tanto con su equipo, Tigres en la liga mexicana contra Pumas, el 1 de marzo de 2020.

Completan la lista de aspirantes mejor gol del año el inglés Jordan Flores en la liga irlandesa, el austríaco Zlatko Junuzovic y el sudafricano Hlompho Kekana, en los campeonatos de sus países, el surcoreano del Tottemham inglés Son Heung Min, además de la escocesa Caroline Weir y la galesa Sophie Ingle, ambas con dianas en la liga inglesa.

Los laureados serán designados por un voto de los entrenadores y capitanes de todos los equipos nacionales, periodistas y aficionados.

Los tres finalistas de cada categoría serán anunciados el 11 de diciembre y la ceremonia de entrega de premios está prevista el 17 de diciembre.