Messi ‘no nos ha comunicado’ que no vaya a entrenar, afirma dirigente del Barça

Crisis

"Lionel Messi no nos ha comunicado que no se vaya a presentar a los entrenamientos", anunció a la prensa el director deportivo del FC Barcelona, Ramón Planes, asegurando que el Barça busca "la mejor solución para el club y para Messi" en este inicio de divorcio.

"Messi no nos ha comunicado que no se vaya a presentar a los entrenamientos", dijo Planes durante la presentación del portugués Trincao, antes de que la plantilla se someta a test PCR del coronavirus el domingo antes de volver a los entrenamientos el lunes.

"Pero cualquier comunicación quedará entre las partes y no haremos una retransmisión de lo que se hable por respeto, nuestro esfuerzo está en dialogar", explicó el secretario técnico del Barça, un puesto equilavente al de director deportivo.

"Por Leo hay que tener un respeto enorme por lo que es y por su historia. No pensamos en ninguna cláusula contractual. El matrimonio de Messi con el Barça ha dado mucho a los dos, muchas alegrías a la afición e internamente estamos trabajando para convencer a Messi, buscar la mejor solución para el Barça y para Messi", señaló Planes en una rueda de prensa telemática este miércoles.

"No es una disputa entre Messi y el Barcelona, no se lo merecen ninguno de los dos. Trabajamos para hacer un Barça ganador. No hay ninguna división en el club sobre Leo, cualquiera que entienda de fútbol lo quiere aquí para volver a ganar, es un ganador", añadió el dirigente.

“Pensamos en Messi como jugador del Barça. Hoy llega Trincao y esperamos que triunfe al lado de Messi. El Barça se ha reconstruido muchas veces a lo largo de su historia y siempre ha vuelto con fuerza. Nuestra idea es hacerlo alrededor del mejor jugador del mundo”, insistió el director deportivo, quien no pierde la esperanza de conservar a la superestrella en el club.