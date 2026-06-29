Messi reescribe la historia de los Mundiales con una colección de récords

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Todos los récords históricos que ha roto el capitán argentino a lo largo del Mundial 2026.

Después de los recientes partidos de la fase de grupos ante Argelia, Austria y Jordania, el capitán de la Albiceleste no solo aseguró el boleto a la siguiente ronda, sino que también derribó marcas que parecían inalcanzables.

El encuentro frente a Austria marcó un punto de inflexión.

Al superar la histórica barrera de los 16 goles del alemán Miroslav Klose, Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo.

Actualmente suma 19 tantos, una cifra sin precedentes en el torneo.

Lionel Messi celebra un gol durante un partido del grupo J del Mundial de la FIFA 2026 ante Austria. EFE/ Kenneth Fernandez

Pero su dominio no se limita al apartado goleador.

Esos mismos 19 goles encuentran un llamativo paralelismo con sus 19 victorias en Mundiales.

Con ese registro, el argentino volvió a superar a Klose, quien acumuló 17 triunfos, y se consolidó como el futbolista con más partidos ganados en la historia de la competición.

Presencia insuperable

La longevidad de Messi en la élite constituye un récord por sí sola.

En Norteamérica 2026 igualó a Cristiano Ronaldo y al mexicano Guillermo Ochoa al disputar su sexta Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo celebra uno de sus goles ante Uzbekistán durante el partido del Grupo K del Mundial de 2026. EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES

Tras dejar atrás a Lothar Matthäus en la final de Catar 2022, Messi amplió su récord absoluto a 29 partidos disputados en la Copa del Mundo.

Nadie ha permanecido más tiempo sobre el césped mundialista que él: sus 2.519 minutos acumulados lo mantienen en la cima de este apartado.

Juventud eterna

El partido contra Argelia tuvo un significado especial.

Aquella noche, el número 10 disputó su partido número 200 con la selección argentina y se unió a un exclusivo grupo de futbolistas en activo que también integran Cristiano Ronaldo (231 partidos) y Luka Modrić (201).

Lionel Messi en acción durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Argelia. EFE/EPA/AMY KONTRAS

Además, lo celebró de la mejor manera posible: con un triplete.

Con 38 años y 358 días, Messi le arrebató a Cristiano Ronaldo quien lo consiguió con 33 años y 130 días en Rusia 2018 el récord del jugador de mayor edad en marcar un hat-trick en una Copa del Mundo.

El motor ofensivo

Si se suman sus 19 goles y sus 8 asistencias a lo largo de seis ediciones, Messi acumula 27 contribuciones directas de gol, la mayor cifra registrada en la historia de los Mundiales, por delante de Kylian Mbappé, que suma 21.

Kylian Mbappé controla el balón durante el partido de la fase de grupos del Mundial de 2026 ante Noruega. EFE/EPA/GREG M. COOPER

Su magistral gol de tiro libre frente a Jordania también lo convirtió en el único futbolista capaz de marcar en siete partidos consecutivos de la Copa del Mundo, una racha iniciada en los octavos de final contra Australia en Catar 2022.

Además, igualó otro registro histórico al marcar seis goles consecutivos de la selección argentina en Mundiales, una marca que comparte con Eusébio, Paolo Rossi, Oleg Salenko y Enner Valencia.

Vigencia absoluta

A sus recién cumplidos 39 años, celebrados el 24 de junio, Messi cerró la fase de grupos de este Mundial como máximo goleador, con seis tantos, por delante de figuras como Kylian Mbappé, Erling Haaland y Vinícius Júnior.

Su vigencia también se refleja fuera de la cancha.

El delantero de Argentina, Leo Messi, celebra el segundo gol del combinado argentino durante el partido del Mundial 2026. EFE/Marisca

Con una cotización de $17.1 millones es el futbolista mayor de 35 años con mayor valor de mercado del mundo, igualando el registro que Cristiano Ronaldo ostentó a esa misma edad.

Más allá de las cifras, ese valor confirma que el argentino disputa la que podría ser su última Copa del Mundo no como una leyenda del pasado, sino como uno de los grandes protagonistas del presente.