Panamá, 25 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Messi revela que pudo jugar para España

    Messi confesó que pudo jugar con España cuando estaba en el Barcelona, pero siempre priorizó a Argentina, se arrepiente de no haber aprendido inglés y recordó a Maradona y el Mundial 2022.

    EFE
    Messi revela que pudo jugar para España
    Lionel Messi confesó que pudo haber jugado para España y se arrepiente de no haber aprendido inglés.

    Leo Messi, delantero del Inter Miami, aseguró que cuando estaba en el Barcelona recibió propuestas para jugar con la selección española y que fue algo que pudo “llegar a pasar”, pese a que su deseo siempre fuera representar a Argentina, en una entrevista con el podcast Miro de Atrás.

    De España en algún momento me llegó algo. Yo ya jugaba en el Barcelona y medio que me insinuaron. Es normal, pasaba con muchos chicos en esa época. Si bien soy argentino obviamente, me había ido muy de chico a Barcelona e hice gran parte de las inferiores ahí y estaba la posibilidad, podía llegar a pasar”, dijo Messi.

    Pero bueno, mi deseo siempre fue Argentina”, añadió el argentino.

    En la entrevista, que tuvo gran repercusión en los medios americanos, Messi contó varias anécdotas, entre ellas que se arrepiente de no haber estudiado inglés.

    Me arrepiento de muchísimas cosas. Se lo digo a mis hijos. Tener una buena educación, no haber aprendido inglés de chico. He tenido tiempo de estudiar y me arrepiento un montón. Después vivís momentos de estar con personalidades para poder hablar o tener una charla y te sentís medio ignorante”, admitió.

    Y consideró además que Diego Maradona “era una cosa de locos”.

    “Rompió generaciones. Crecés con sus videos. Lo vi en Newell’s, pero era chico. Ese día de su debut y el gol quedaron marcados. En 1990 éramos chicos y en el 94 pasó lo que pasó, no lo vimos tanto. Pero Diego va más allá de todo”, afirmó.

    La primera vez que lo conocí fue cuando me invitó a su programa. Yo había vuelto del Mundial Sub-20 de 2005. Creo que fue en una fecha FIFA previa a 2006. Se apareció en el camarín con toda mi familia”, añadió.

    Messi repasó además el triunfo mundialista de 2022 con Argentina y reconoció que el partido de la fase de grupos contra México fue uno de los más complicados.

    Yo lo dije, ese partido contra México fue decisivo y uno de los que más sufrimos. Lo hablábamos en el grupo. Era un partido en el que nos jugábamos muchísimo, pero teníamos que mirar todo lo que habíamos hecho antes. Veníamos muchos partidos sin perder, no nos podía cambiar nada el partido con Arabia. Teníamos que volver a ser nosotros. Inconscientemente la cabeza te juega: decís que venís ganando, pero si pierdes quedas afuera”, aseguró.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • De la Nueva Joya a Boquete: las dos audiencias que marcaron el giro en el caso del dirigente del Suntracs Jaime Caballero. Leer más
    • Luis Acevedo compró residencia de $821 mil con préstamo de la Caja de Ahorros. Leer más
    • Luis Acevedo, el hombre de negocios y operador del exvicepresidente ‘Gaby’ Carrizo. Leer más
    • La fiscal Ruth Morcillo solicita sentencia condenatoria para Jimmy Papadimitriu. Leer más
    • IMA anuncia puntos de venta de las Agroferias para este martes 24 y miércoles 25 de febrero de 2026. Leer más
    • MEF desarrolla una plataforma digital para tramitar el pago del Cepanim. Leer más
    • Fallo contra el contrato de PPC ya está en firme; se formaliza caída de la concesión portuaria. Leer más