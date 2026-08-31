Messi también dejó su huella frente a Panamá en su camino con Argentina

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La despedida de Messi de la selección argentina también deja episodios frente a Panamá, desde su triplete en la Copa América Centenario 2016 hasta su gol 800 en 2023 y su visita con el Inter Miami en 2025.

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina marca el cierre de una era irrepetible. El capitán albiceleste, símbolo de una generación dorada y protagonista de innumerables noches memorables, pone fin a su recorrido internacional dejando una huella profunda en el fútbol mundial… y también capítulos que se cruzan con la historia de Panamá.

A lo largo de su trayectoria con la Albiceleste, Messi enfrentó en dos ocasiones a la selección panameña, en duelos que reflejan distintas etapas tanto de su carrera como del crecimiento del fútbol istmeño.

Copa América Centenario 2016

El primer cruce se dio el 10 de junio de 2016, en la fase de grupos de la Copa América Centenario, disputada en Estados Unidos. Aquella noche en Chicago quedó marcada por una exhibición individual.

Messi inició en el banquillo, pero su ingreso en la segunda mitad cambió por completo el partido. En apenas minutos, firmó un triplete (68’, 78’ y 87’) que sentenció el duelo con victoria 5-0 para Argentina, en una actuación que aún permanece en la memoria del fútbol panameño.

Lionel Messi (d) de Argentina patea un tiro libre frente a Panamá. EFE

Buenos Aires 2023

El segundo enfrentamiento llegó el 23 de marzo de 2023, en el Estadio Monumental, en un contexto completamente distinto. Argentina celebraba su título en el Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 junto a su afición.

En ese escenario, Messi volvió a ser protagonista. Con un tiro libre en los minutos finales, aseguró la victoria y firmó su gol número 800 como profesional, una cifra histórica que trascendió el resultado.

AME6357. CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 02/02/2025.- Rodrigo Tello Valor (c) de San Miguelito disputa un balón con Lionel Messi de Inter Miami este domingo, en un partido amistoso en el estadio Rommel Fernández en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Eliecer Aizprua

Bonus: Messi en Panamá

El vínculo entre Messi y Panamá no se limita a la selección. En 2025, el argentino visitó el país con el Inter Miami CF para disputar un amistoso ante Sporting San Miguelito en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

El conjunto estadounidense remontó y ganó 3-1 en una noche que reunió a miles de aficionados. La presencia de Messi, acompañado de figuras internacionales, convirtió el partido en una auténtica fiesta futbolística.