Messi vuelve al Inter Miami tras la final del Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El argentino regresó a los entrenamientos del club de Florida luego de disputar la final del Mundial y quedó disponible para afrontar la segunda parte de la temporada.

Lionel Messi ya está de regreso con el Inter Miami. El capitán argentino se reincorporó este miércoles a los entrenamientos del conjunto de Florida, diez días después de disputar la final del Mundial 2026 con la selección de Argentina, que terminó con derrota por 1-0 frente a España.

Con su retorno a la disciplina del club, el campeón del mundo en Catar 2022 quedó nuevamente a disposición del cuerpo técnico para afrontar la segunda parte de la temporada, que incluye compromisos tanto en la Major League Soccer (MLS) como en la Leagues Cup.

La MLS confirmó que tanto Messi como su compañero Rodrigo De Paul fueron eximidos de participar en el All-Star Game, celebrado este miércoles en Charlotte. La liga explicó que ambos quedaron liberados del evento debido a que disputaron el Mundial “hasta sus últimas instancias”, por lo que tampoco recibirán sanciones por su ausencia.

El Inter Miami anunció el regreso de su principal figura con una publicación en redes sociales en la que aparece relajado, sosteniendo un mate y un termo mientras ingresaba a las instalaciones del club.

POV: Morning greetings with the squad 😁☀️ pic.twitter.com/1ZAodv1BW4 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 29, 2026

Antes de volver a Estados Unidos, Messi pasó varios días en Rosario junto a su familia. Durante ese descanso visitó a su padre, Jorge Messi, y también asistió a un partido de Leones, el club presidido por su hermano Matías Messi y que compite en la cuarta división del fútbol argentino. Fue la única aparición pública del delantero tras la final mundialista, ya que evitó declaraciones a la prensa y únicamente compartió un breve mensaje en sus redes sociales.

Aunque el Inter Miami recibirá este fin de semana al Columbus Crew por la MLS, el regreso de Messi a las canchas podría producirse el próximo 5 de agosto, cuando el equipo debute en la Leagues Cup frente al Atlético San Luis.

El calendario del Inter Miami incluye partidos contra Monterrey y el León de Ismael Díaz.