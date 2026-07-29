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    Fútbol

    Messi vuelve al Inter Miami tras la final del Mundial 2026

    El argentino regresó a los entrenamientos del club de Florida luego de disputar la final del Mundial y quedó disponible para afrontar la segunda parte de la temporada.

    Guillermo Pineda G.
    Messi vuelve al Inter Miami tras la final del Mundial 2026
    Lionel Messi durante el partido entre el Inter Miami CF y el Red Bull New York en el Nu Stadium. EFE

    Lionel Messi ya está de regreso con el Inter Miami. El capitán argentino se reincorporó este miércoles a los entrenamientos del conjunto de Florida, diez días después de disputar la final del Mundial 2026 con la selección de Argentina, que terminó con derrota por 1-0 frente a España.

    Con su retorno a la disciplina del club, el campeón del mundo en Catar 2022 quedó nuevamente a disposición del cuerpo técnico para afrontar la segunda parte de la temporada, que incluye compromisos tanto en la Major League Soccer (MLS) como en la Leagues Cup.

    Messi vuelve al Inter Miami tras la final del Mundial 2026

    La MLS confirmó que tanto Messi como su compañero Rodrigo De Paul fueron eximidos de participar en el All-Star Game, celebrado este miércoles en Charlotte. La liga explicó que ambos quedaron liberados del evento debido a que disputaron el Mundial “hasta sus últimas instancias”, por lo que tampoco recibirán sanciones por su ausencia.

    El Inter Miami anunció el regreso de su principal figura con una publicación en redes sociales en la que aparece relajado, sosteniendo un mate y un termo mientras ingresaba a las instalaciones del club.

    Antes de volver a Estados Unidos, Messi pasó varios días en Rosario junto a su familia. Durante ese descanso visitó a su padre, Jorge Messi, y también asistió a un partido de Leones, el club presidido por su hermano Matías Messi y que compite en la cuarta división del fútbol argentino. Fue la única aparición pública del delantero tras la final mundialista, ya que evitó declaraciones a la prensa y únicamente compartió un breve mensaje en sus redes sociales.

    Aunque el Inter Miami recibirá este fin de semana al Columbus Crew por la MLS, el regreso de Messi a las canchas podría producirse el próximo 5 de agosto, cuando el equipo debute en la Leagues Cup frente al Atlético San Luis.

    El calendario del Inter Miami incluye partidos contra Monterrey y el León de Ismael Díaz.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

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