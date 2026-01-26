Metro y Oeste reeditan un duelo con aroma a campeonato

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Metro y Oeste reeditan un duelo clave: revancha, liderato y mensaje directo en la lucha por el campeonato juvenil nacional.

Las novenas de Panamá Metro y Panamá Oeste chocarán este lunes por la noche en un partido con sed de revancha y olor a campeonato. El primer lanzamiento está programado para las 7:00 p.m. desde el Estadio Rod Carew de la ciudad capital.

Los metropolitanos han tenido que esperar desde el partido inaugural de la temporada para volver a verse las caras con los Vaqueros del Oeste. En ese primer choque, celebrado el sábado 3 de enero, Panamá Oeste venció a Panamá Metro por el estrecho marcador de 8-7.

Ese enfrentamiento fue la primera muestra de la fórmula que le ha dado tanto éxito a los Vaqueros a lo largo de la temporada: pegar primero, temprano y fuerte. De las ocho carreras que anotó Oeste en ese partido, siete llegaron en los primeros cuatro episodios, lo que les permitió tomar una ventaja tempranera de 7-0, de la cual Metro no se pudo recuperar pese al intento de remontada.

El inicio de un Oeste dominante

Aquel duelo marcó el puntapié inicial de un arranque glorioso para los Vaqueros, que ganaron sus primeros 11 partidos para cerrar una primera rueda perfecta. En el caso de Panamá Metro, fue la primera de tres derrotas consecutivas para abrir el torneo, aunque el panorama ha cambiado notablemente desde entonces.

Si bien el invicto de Panamá Oeste ya quedó atrás, el equipo ha mantenido una solidez que lo ha hecho lucir dominante durante gran parte de la temporada, salvo por una única derrota ante Chiriquí en su duodécimo partido.

Metro resurge y se mete en la pelea

Del lado de Panamá Metro, los cambios han sido aún más evidentes. Tras caer en sus tres primeras presentaciones frente a Panamá Oeste, Coclé y Darién, los metropolitanos lograron recomponerse. De sus siguientes 15 partidos, ganaron 11, una reacción que los ha metido de lleno en la pelea por los primeros puestos.

Si bien ya no pueden alcanzar a Panamá Oeste en la cima de la tabla, su remontada los ha colocado entre los primeros cuatro lugares, consolidándose poco a poco como un serio candidato al título.

Un partido con implicaciones mayores

Una victoria en este partido es clave para ambos equipos. Para Panamá Oeste, significaría un paso más hacia asegurar el primer lugar de la temporada regular.

Para Panamá Metro, sería un golpe de autoridad y un mensaje claro al resto de la liga de que deben ser considerados entre los principales aspirantes al campeonato.

Calendario completo de la jornada

La jornada se disputará con seis partidos, todos iniciando a las 7:00 p.m., bajo el siguiente itinerario:

Colón vs. Coclé – Estadio Juan Demóstenes Arosemena

Darién vs. Panamá Este – Estadio Metetí

Panamá Metro vs. Panamá Oeste – Estadio Rod Carew

Veraguas vs. Bocas del Toro – Estadio Omar Torrijos

Herrera vs. Chiriquí Occidente – Estadio Claudio Nieto

Los Santos vs. Chiriquí – Estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández