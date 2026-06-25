Panamá, 25 de junio del 2026
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    Tercera fecha

    México es primera; Sudáfrica es segunda y Corea del Sur tercera en el Grupo A

    EFE
    México es primera; Sudáfrica es segunda y Corea del Sur tercera en el Grupo A
    Álvaro Fidalgo de México celebra un gol. EFE

    México avanzó con paso perfecto este miércoles a los dieciseisavos de final, que ya había asegurado con antelación, al terminar primera del Grupo A, mientras Sudáfrica se aseguró la segunda plaza y se las verá con Canadá; y Corea del Sur ocupó la tercera posición.

    República Checa, con un punto, quedó en el sótano de la serie.

    México es primera; Sudáfrica es segunda y Corea del Sur tercera en el Grupo A
    Jugadores de República Checa se lamentan este miércoles, al final de un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre República Checa y México. EFE

    El equipo de Javier ‘Vasco’ Aguirre llegó a los 9 puntos, algo que sucede por primera vez en sus 18 participaciones en mundiales, tras ganar por 0-3 a la República Checa.

    El Tri, primero del A, jugará el 30 de junio ante uno de los mejores terceros de los grupos C, E, F, H o I.

    Sudáfrica, segunda del A, venció por 1-0 a Corea del Sur, llegó a 4 puntos y por primera vez superó una fase de grupos en sus cuatro apariciones mundialistas, incluida la de 2010, en la que fue local.

    México es primera; Sudáfrica es segunda y Corea del Sur tercera en el Grupo A
    Un jugador (i) de Corea del Sur se lamenta frente a los de Sudáfrica. EFE

    Los sudafricanos jugarán en dieciseisavos contra Canadá el domingo 28 de junio en Los Ángeles.

    Corea del Sur, con tres puntos y -1 en diferencia de goles, queda a merced de la resolución del resto de grupos para saber si tiene opciones de estar entre los ocho mejores terceros.

    EFE

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