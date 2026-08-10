México retiene el título Sub 20 tras vencer a Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La selección mexicana se proclamó campeona del sub’20 de la Concacaf y elevó a 15 su cifra de títulos en el torneo regional tras derrotar por 0-2 a su par de Estados Unidos en un partido en el que tuvo un jugador más en el segundo tiempo.

Cristóbal Alfaro convirtió los dos goles para darle a México el triunfo, luego de haberse clasificado previamente a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 y a la Copa Mundial del próximo año.

Los mexicanos salieron a presionar en su estadio, el Azteca, y en el minuto 3 estuvieron cerca de tomar ventaja con una llegada al área de Hugo Camberos, quien remató por encima del arco.

Estados Unidos hizo ajustes, emparejó las acciones y provocó una lucha de iguales en mitad de la cancha.

En el minuto 28, México se fue adelante. En una jugada a balón parado, Alfaro aceptó un servicio y, de cabeza, venció al guardameta Kayne Rizvanovich, el 0-1.

Estados Unidos quedó con un hombre menos en la cancha en el 44, cuando el defensa Chris Applewhite fue expulsado en una polémica decisión, luego de una falta sobre Camberos.

En el segundo tiempo, aunque presionó poco, México tuvo el balón y en el minuto 69 amplió la diferencia con un gol de cabeza de Alfaro en un error Rizvanovich, quien dejó un balón suelto en el área, el 0-2.

Después de eso, Estados Unidos hizo poco y los mexicanos, con el título en su bolsa, tampoco presionaron.