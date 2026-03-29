Panamá, 29 de marzo del 2026

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    Béisbol

    México sobrevive al acoso de Portugal y empata sin goles en el estadio Azteca

    El equipo de Javier Aguirre no aprovechó sus oportunidades en el debut de Álvaro Fidalgo.

    EFE
    México sobrevive al acoso de Portugal y empata sin goles en el estadio Azteca
    Carlos Rodríguez (i), de México, disputa un balón con Pedro Neto (c), de Portugal, durante el amistoso en el remodelado estadio Azteca. EFE/José Méndez

    La selección mexicana sobrevivió este sábado al acoso de un Portugal superior y empató 0-0 en el amistoso que se disputó en la reapertura del estadio Azteca tras su remodelación.

    Los visitantes, quintos de la clasificación mundial, dominaron de mitad de cancha para adelante y detuvieron a los delanteros mexicanos, aunque no pudieron reflejarlo en el marcador.

    En la mitad inicial, Portugal estuvo cerca de sacar provecho de un despiste de la defensa mexicana en el minuto 12, pero el guardameta José Raúl Rangel apareció a tiempo y detuvo a Bruno Fernandes.

    El cuadro del seleccionador español Roberto Martínez se sintió cómodo en la cancha, atacó por las bandas y en el 26 dejó ir la oportunidad de tomar ventaja con un remate de Gonçalo Ramos al poste.

    A un ritmo lento, los portugueses mantuvieron el dominio; tuvieron a su favor la posesión de la pelota 61-39, mas carecieron de puntería. En el 45+2 Samuel Costa disparó desde atrás y ‘el Tala’ Rangel se quedó con la pelota.

    En la segunda mitad los dos equipos hicieron numerosos cambios; el juego aumentó en el ritmo, aunque sin llegadas a las áreas.

    Liderado por Vitinha en la mitad de la cancha, Portugal presionó y fue mejor en la segunda parte, pero el Tri aguantó bien.

    En el minuto 78, el seleccionador mexicano, Javier Aguirre, envió a la cancha al delantero Armando González, quien cambió la dinámica del Tri y en el 80 estuvo a punto de vencer al guardameta Rui Silva, con un cabezazo a pase de Julián Quiñones.

    Frustrados, los hinchas mexicanos entonaron el grito homofóbico que suelen emitir, sin que ni el árbitro ni las autoridades intervinieran. Subieron el audio del estadio y así taparon la ofensa.

    Como parte se su adiestramiento para el Mundial, en el que es candidato a disputar el título, Portugal enfrentará el martes a Estados Unidos y México jugará ante Bélgica, que goleó este sábado por 2-5 a los estadounidenses.

    EFE

    Agencia de noticias

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