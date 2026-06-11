Panamá, 12 de junio del 2026
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    Histórico

    México-Sudáfrica 2026 entra en la historia: primer partido inaugural de un Mundial con tres expulsados

    México y Sudáfrica protagonizaron un encuentro histórico que estableció una marca disciplinaria sin precedentes en los duelos inaugurales mundialistas.

    Luis Rondón
    México-Sudáfrica 2026 entra en la historia: primer partido inaugural de un Mundial con tres expulsados
    CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), Fotografía que muestra las banderas de México y Sudáfrica este jueves, previo a un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica en el estadio Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán

    Las tres tarjetas rojas mostradas durante los 97 minutos del partido inaugural entre México y Sudáfrica marcaron un hecho histórico en las Copas del Mundo. Nunca antes un encuentro inaugural había registrado tres expulsiones desde la implementación de las tarjetas rojas y amarillas por primera vez durante el Mundial de México 1970, hasta la actual Copa Mundial de 2026.

    Todo comenzó en el minuto 49, cuando Sphephelo Sithole, de la selección de Sudáfrica, se convirtió en el primer jugador expulsado del Mundial 2026 al recibir una tarjeta roja directa. El mediocampista fue sancionado tras derribar al mexicano Brian Gutiérrez fuera del área cuando este se dirigía solo hacia la portería sudafricana.

    México-Sudáfrica 2026 entra en la historia: primer partido inaugural de un Mundial con tres expulsados
    11/06/2026.- Brian Gutiérrez (i) de México disputa un balón con Sphephelo Sithole de Sudáfrica este jueves, durante un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica en el estadio Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez

    La segunda expulsión llegó en el minuto 84. Themba Zwane, quien había ingresado como sustituto en el minuto 61, vio la tarjeta roja después de que el VAR determinara que el número 11 de Sudáfrica propinó un manotazo a un futbolista mexicano.

    La tercera y última tarjeta roja fue para el defensor mexicano César Montes. El zaguero fue expulsado por derribar a Khuliso Muda cuando este encaraba la portería rival y Montes era el último hombre en la acción, lo que llevó al árbitro a mostrarle la roja directa.

    Con tres expulsados en 97 minutos, el México-Sudáfrica de 2026 pasó a formar parte de la historia de las Copas del Mundo. El partido inaugural no solo abrió el camino del torneo, sino que también estableció un precedente disciplinario sin comparación en los encuentros que han dado inicio al máximo evento del fútbol mundial desde 1970.

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