México sufre ante Costa Rica y define este miércoles con Panamá el liderato del grupo

Las novenas de Panamá y México se enfrentarán este miércoles 1 de octubre en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, para definir el líder del Grupo A del Premundial de Béisbol U23, que se juega en tierras panameñas.

Ambos equipos, con marca de 2-0, se medirán a partir de las 8:00 p.m. con el objetivo de comandar el grupo y dar un paso decisivo hacia la clasificación a la siguiente ronda.

El equipo panameño tuvo jornada de descanso este martes 30 de septiembre, luego de vencer el domingo 28, en su debut, a Costa Rica por 17-0 y al día siguiente a Honduras por 3-0.

La selección mexicana, también con dos victorias sin derrota, sufrió este martes ante su similar de Costa Rica, al conseguir una victoria por 5-2.

La novena tica llegó al quinto episodio ganando por pizarra de 2-1; sin embargo, los aztecas empataron el juego 2-2 en la parte alta del sexto episodio y sentenciaron la victoria con tres anotaciones en el séptimo.

En otros partidos de la jornada, Bahamas superó a Aruba 7-3 y Guatemala dominó a Honduras 2-1.