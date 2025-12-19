México vuelve a ser anfitrión de la Serie del Caribe 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) anunció la noche del jueves que la ciudad de Zapopan, en el estado de Jalisco, será la nueva sede de la Serie del Caribe 2026, a celebrarse del 1 al 7 de febrero.

Este cambio de sede se produjo luego de la decisión de México, Puerto Rico y República Dominicana de no participar en la sede originalmente prevista en Venezuela.

La propuesta presentada por la Liga ARCO Mexicana del Pacífico (LAMP), con el respaldo de la organización Charros de Jalisco, fue aprobada por la CBPC, lo que llevó a la designación de Zapopan como sede oficial del torneo. Con esta decisión, la zona metropolitana de Guadalajara regresa a ser anfitriona de la Serie del Caribe, luego de haber acogido exitosamente el evento en la edición de 2018.

El torneo tiene contemplado la participación de cinco equipos: los campeones de las ligas de México, República Dominicana y Puerto Rico, además de la inclusión del equipo campeón de Venezuela, una vez concluido su torneo local. Panamá, como ha sido habitual en las últimas ediciones, ha sido invitado para completar el grupo de participantes.

La elección de Zapopan como sede resalta la solidez organizativa del béisbol mexicano, ya que México ha sido anfitrión de 17 ediciones de la Serie del Caribe en diversas ciudades, como Hermosillo, Mazatlán, Culiacán, Mexicali y Guadalajara, consolidándose como uno de los principales organizadores en la historia del certamen.

Panamá vuelve a esta competición desde 2024, en la que llegó a la semifinal. Cabe recordar que ganó la edición de 2019, que se disputó en el estadio Rod Carew.