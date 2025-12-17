México y Panamá lideran las opciones de sede para la Serie del Caribe

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Serie del Caribe 2026 ha dado un giro inesperado debido a la reciente decisión de México, Puerto Rico y República Dominicana de no participar en caso de que Venezuela mantenga la sede del torneo, previsto para disputarse del 1 al 7 de febrero.

Ante esta situación, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) ha comenzado a evaluar opciones alternativas, en la que surgen México y Panamá como candidatos para albergar la próxima edición del certamen.

El diario El Nuevo Día de Puerto Rico ha informado que, aunque aún se analiza la situación, ambos países se perfilan como sedes viables. Panamá ya fungió como sede alterna en 2019.

Por su parte, México ha sido sede de la Serie del Caribe en varias ediciones, entre ellas 2017, 2018, 2021 y 2025, y es conocido por su experiencia en la organización de eventos internacionales de gran escala.

En entrevista con El Nuevo Día, José Alfredo Flores Galarza, miembro de la CBPC como presidente de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, enfatizó que la decisión final sobre la sede de la Serie del Caribe 2026 se tomará con cautela y detalló que, dada la situación actual, Venezuela ya no es una opción para recibir el torneo el próximo año.

La Serie del Caribe 2026 sigue en suspenso, y tanto Panamá como México mantienen la esperanza de ser elegidos como las nuevas sedes para continuar con la tradición del evento más importante del béisbol caribeño.