Michael Amir Murillo afronta su tercera temporada en Francia con el reto de romper la hegemonía del PSG

Este viernes 15 de agosto, Michael Amir Murillo inicia su tercera temporada en el fútbol francés con el Olympique de Marsella, cuando el equipo inaugure la temporada 2025-2026. A lo largo de sus tres campañas en Francia, el defensor panameño se ha consolidado como pieza clave en el onceno dirigido por el italiano Roberto De Zerbi.

Números de Murillo en el Olympique de Marsella

En sus dos primeras temporadas en la Ligue 1, Murillo vistió la camiseta del Marsella en 46 ocasiones: 16 en su primera campaña (2023-2024) y 30 en la segunda (2024-2025). En 37 de esos partidos fue titular, 10 en la primera y 27 en la segunda.

En sus 3,429 minutos disputados con el Olympique de Marsella, el panameño anotó cuatro goles: tres en su primera temporada y uno en la más reciente.

Trayectoria de Michael Amir Murillo

Murillo dio sus primeros pasos en el fútbol profesional con el San Francisco FC de La Chorrera en la Liga Panameña de Fútbol. Tras debutar en 2014, se consolidó como titular con 42 apariciones (40 como titular) y tres goles, todos en la temporada 2015-2016.

En 2017 pasó al New York Red Bulls de la MLS, primero a préstamo y luego en propiedad. En tres temporadas disputó 69 partidos (61 como titular), anotó cuatro goles y participó en el Juego de las Estrellas 2018.

En diciembre de 2019 dio el salto a Europa con el Anderlecht de Bélgica, donde jugó durante cuatro temporadas. Con el club belga acumuló 107 partidos (100 como titular) y marcó 10 goles antes de llegar al fútbol francés en 2023.

El gran reto de Murillo y el Olympique de Marsella

Este año, Murillo y el Marsella intentarán romper una sequía de 15 años sin ganar la liga francesa. Para lograrlo, deberán desafiar la hegemonía del Paris Saint-Germain, actual campeón de la UEFA Champions League, que ha ganado la Ligue 1 en 11 de las últimas 13 temporadas y en las últimas cuatro de forma consecutiva.

La clave del éxito será no perder puntos ante los otros 16 equipos y sumar al menos una victoria en los dos enfrentamientos directos ante el PSG. El primer duelo será en la quinta fecha, el fin de semana del 20 de septiembreen Marsella. El segundo, en la fecha 21, se disputará el fin de semana del 7 de febrero en París.