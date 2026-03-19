Panamá, 19 de marzo del 2026

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    Fútbol

    Michael Amir Murillo asiste en el gol del triunfo del Besiktas

    El lateral panameño brilló con una asistencia clave en un triunfo que fortalece las aspiraciones continentales del conjunto turco.

    Jaime Heilbron

    El Beşiktaş dio un paso firme en la carrera por Europa con una victoria que refuerza su posición en la tabla y envía un mensaje directo a sus rivales.

    El Beşiktaş de Michael Amir Murillo venció este jueves 2-1 al Kasımpaşa, consolidándose en el cuarto lugar de la Superliga de Turquía. El conjunto mantiene nueve puntos de ventaja sobre el Başakşehir y se acerca a la pelea por el segundo puesto, ocupado por Fenerbahçe y Trabzonspor.

    Desde el inicio, el Beşiktaş impuso condiciones como local, dominando la posesión y marcando el ritmo del encuentro. La recompensa llegó temprano: Oh Hyeon-Gyu abrió el marcador al minuto 11, reflejando la superioridad del equipo.

    Lejos de conformarse, el conjunto local mantuvo la presión durante toda la primera mitad. El segundo gol llegó en el tiempo de reposición, tras una jugada que tuvo sello panameño.

    Michael Amir Murillo recuperó el balón en el mediocampo, avanzó con decisión y envió un centro preciso que Orkun Kökçü conectó de primera para el 2-0.

    La acción desató la celebración, con Kökçü reconociendo de inmediato la calidad del pase del lateral.

    En la segunda parte, el Beşiktaş gestionó el partido con inteligencia, bajando el ritmo y controlando los tiempos. El Kasımpaşa logró descontar al minuto 57, pero no tuvo argumentos para cambiar el destino del encuentro.

    Con este resultado, el Beşiktaş refuerza su candidatura a competiciones europeas, en una recta final donde cada punto tiene un peso determinante.

    Tras el parón por la fecha FIFA, el equipo volverá a la acción el domingo 5 de abril ante Fenerbahçe, en un duelo directo que podría definir gran parte de sus aspiraciones en la temporada.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

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