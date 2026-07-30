Michael Amir Murillo avanza con el Besiktas en la Europa League

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El lateral panameño con su equipo a la tercera ronda tras vencer al Midtjylland, mientras el Dynamo Kyiv de Eduardo Guerrero quedó eliminado.

El Besiktas JK del panameño Michael Amir Murillo aseguró este jueves su clasificación a la tercera ronda previa de la UEFA Europa League tras imponerse por 2-0 al FC Midtjylland de Dinamarca, en un compromiso que se resolvió en la segunda mitad.

En un duelo equilibrado durante gran parte del trámite, el conjunto turco encontró la ventaja al minuto 70’, cuando Milot Rashica abrió el marcador, aprovechando la superioridad numérica tras la expulsión de Martin Erlić al 53’.

El control del partido se consolidó pocos minutos después, al 76’, con un penal convertido por Orkun Kökçü, que sentenció la eliminatoria.

Murillo fue titular y cumplió con una sólida actuación en defensa antes de ser sustituido al minuto 86’, dando paso al alemán Taylan Bulut.

Captain: 2 for 2 ✅ pic.twitter.com/QF6amQxtZL — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 30, 2026

Con este resultado, el Besiktas avanza a la tercera ronda clasificatoria, donde se medirá al Hradec Králové de República Checa, en una serie a doble partido programada entre el 6 y el 13 de agosto, iniciando como visitante.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundayız. 💪🦅



FCM 0-2 BJK pic.twitter.com/iJ4d2CyoSh — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 30, 2026

Por otro lado, el Dynamo Kyiv del panameño Eduardo Guerrero quedó eliminado tras caer 0-2 ante el PAOK FC en Grecia. El delantero istmeño no tuvo participación en este encuentro de vuelta, luego de haber sido titular en el partido de ida, donde su equipo también cayó por 3-2.