Michael Amir Murillo brilla con gol en goleada del Beşiktaş

Michael Amir Murillo marcó su primer gol con el Beşiktaş y fue protagonista en la contundente victoria 4-0 ante Göztepe en la Superliga turca.

Michael Amir Murillo vivió una noche redonda en Estambul. El lateral panameño marcó su primer gol con la camiseta del Beşiktaş y fue pieza clave en la goleada 4-0 sobre el Göztepe, un resultado que impulsa al conjunto albinegro hasta el cuarto puesto de la Superliga de Turquía.

El equipo salió decidido desde el primer minuto, empujado por una hinchada que convirtió el estadio en una caldera. Tras unos compases iniciales de estudio, el Beşiktaş golpeó temprano. Wilfred Ndidi abrió el marcador al minuto 9 con un cabezazo certero, luego de un tiro de esquina generado por una acción a balón parado que se había estrellado contra el poste.

El dominio local fue creciendo. Vaclav Cerny estuvo cerca del segundo, mientras que Murillo comenzaba a hacerse notar tanto en defensa como en ataque, mostrando solvencia por el costado derecho.

El premio a su insistencia llegó al minuto 36. El panameño recibió el balón en el sector derecho del área y sacó un potente disparo para firmar el 2-0 y desatar la euforia. Fue su primer tanto desde su llegada al club turco a principios de mes.

Antes del descanso, el propio Murillo estuvo a punto de ampliar la ventaja con un remate rasante que el arquero desvió apenas. El panameño fue determinante en el cierre del primer tiempo, confirmando su protagonismo en el esquema albinegro.

En el complemento, el Beşiktaş administró la ventaja con autoridad. Göztepe intentó reaccionar, pero se encontró con un bloque sólido y sin fisuras. Murillo incluso se proyectó nuevamente al ataque, enviando un centro peligroso que no encontró rematador.

El tercer gol cayó al minuto 59, cuando Junior Olaitan puso el 3-0, y cualquier intento de reacción visitante quedó sepultado. Con el partido bajo absoluto control, el equipo local manejó los tiempos y evitó sobresaltos.

La goleada se selló al minuto 74 con un golazo del coreano Hyeon-Gyu Oh, quien clavó el balón en el ángulo para el definitivo 4-0.

En los minutos finales no hubo mayores novedades. El árbitro añadió tres de reposición, pero el resultado ya estaba sentenciado. El Beşiktaş celebró una victoria contundente que lo catapulta al cuarto lugar, mientras Michael Amir Murillo confirmó su impacto inmediato en el fútbol turco con una actuación que combina gol, solidez y personalidad.