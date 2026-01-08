Panamá, 08 de enero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Minuto a Minuto: PSG vs. Olympique de Marsella

    Humberto Cornejo
    08 ene 2026 - 06:04 PM
    Minuto a Minuto: PSG vs. Olympique de Marsella
    Michael Amir Murillo está en su tercera campaña con el Olympique de Marsella. Foto: Tomada de @OM_Officiel

    El panameño Michael Amir Murillo está ante una cita histórica en el fútbol europeo, cuando el Olympique de Marsella se mida este jueves al Paris Saint-Germain en el Trophée des Champions, duelo que se disputará en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad de Kuwait y que podría significar el primer título continental en la carrera del defensor istmeño.

    Medio Tiempo-PSG 1-0 Olympique de Marsella

    Minuto 45-PSG 1-0 Olympique de Marsella

    Terminó el primer tiempo. El PSG gana con un buen gol de Ousmane Dembélé.

    Minuto 40-PSG 1-0 Olympique de Marsella

    Se vuelve a salvar el PSG. En esta ocasión, Timothy Weah un remate fuera del área que salió pegado al palo derecho.

    Minuto 38-PSG 1-0 Olympique de Marsella

    El Marsella tiene 12 saques de esquina para en el primer tiempo.

    Minuto 34-PSG 1-0 Olympique de Marsella

    El portero Chevalier vuelve a salvar el marco del PSG, al detener el balón en la línea. Sigue ganando el PSG.

    Minuto 30-PSG 1-0 Olympique de Marsella

    Greenwood es la gran referencia ofensiva del Marsella. El atacante ha tenido dos remates, pero fueron obstaculizados por Pacho y Kvaratskhelia. En el córner posterior rondó el peligro en el área del PSG.

    Minuto 30-PSG 1-0 Olympique de Marsella

    El Marsella ataca por las bandas. EL PSG comienza a dejar huecos en la defensa.

    Minuto 27-PSG 1-0 Olympique de Marsella

    Minuto 25-PSG 1-0 Olympique de Marsella

    Luis Enrique le está ganando la partida a De Zerbi en este arranque de partido. El Marsella no encuentra la fórmula para encontrar el primer gol.

    Minuto 20-PSG 1-0 Olympique de Marsella

    El PSG domina de forma clara el partido, pero Rulli logra sacar el remate Nuno Mendes.

    Minuto 15-PSG 1-0 Olympique de Marsella

    Dembélé superó en una excelente vaselina a Rulli. Gran definición del Balón de Oro.

    Minuto 12-PSG 1-0 Olympique de Marsella

    ¡Gooooollll! El PSG toma el comando del partido. Ousmane Dembélé aprovechó un error defensivo para abrir el marcador del partido.

    Minuto 6-PSG 0-0 Olympique de Marsella

    La Supercopa de Francia es arbitrado por el francés Thomas Leonard.

    Minuto 4-PSG 0-0 Olympique de Marsella

    Primer aviso del Olympique. Hojbjerg sorprendió a Chevalier pero el balón se marchó pegado al poste.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    TEMAS: Michael Amir MurilloOlympique de MarsellaPSGFútbol

