Michael Amir Murillo debuta con Beşiktaş en empate ante Alanyaspor

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El lateral panameño Michael Amir Murillo sumó sus primeros minutos con el club turco al ingresar en la recta final del empate 2-2 en la Super League.

Michael Amir Murillo tuvo su debut oficial con el Beşiktaş este domingo 8, al ingresar al minuto 78 en el empate 2-2 frente al Alanyaspor, en partido disputado en el Tüpraş Stadium por la Super League de Turquía.

El defensor panameño lució el dorsal 62 y entró en reemplazo de Gokhan Sazdagi para reforzar el sector derecho en el tramo final del encuentro.

El conjunto visitante tomó ventaja temprana con dos goles de Güven Yalçın, quien marcó al minuto 9 con un disparo desde fuera del área y amplió al 16 con definición a corta distancia. Beşiktaş reaccionó antes del descanso gracias a un penal convertido por Orkun Kökçü al 32, validado tras revisión del VAR.

En la segunda parte, el surcoreano Hyeon-gyu Oh igualó el marcador al 54 con una espectacular chilena, en una jugada a balón detenido. El equipo de las Águilas Negras dominó la posesión con 69.4% y generó 20 remates, pero no logró romper el empate pese a la presión ofensiva.

Con el resultado, Beşiktaş se mantiene quinto con 37 puntos en 21 partidos. Su próximo duelo será el 15 de febrero como visitante ante el Başakşehir, que es sexto con cuatro unidades menos.