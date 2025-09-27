Panamá, 27 de septiembre del 2025

    Fútbol

    Michael Amir Murillo destaca la importancia de la victoria del Marsella

    Humberto Cornejo
    Michael Amir Murillo está en su tercera campaña con el Olympique de Marsella. Foto: Tomada de @OM_Officiel

    El panameño Michael Amir Murillo expresó su alegría tras la victoria del sábado 2-1 del Olympique de Marsella sobre el Strasburgo, en la que marcó el gol del triunfo a los 90+1 minutos del partido.

    “Sí, por supuesto, este partido fue muy importante, sobre todo para continuar con la dinámica de confianza que tenemos en este momento, para enviar un mensaje claro al campeonato. Venimos a competir por todo”, afirmó Murillo en una entrevista con MaritimaMedias.

    Murillo, quien aprovechó un rebote dentro del área y sacó un potente disparo, también reflexionó sobre su aporte al conjunto.

    “Pude ayudar al equipo con la victoria, después de los dos últimos partidos en los que no había empezado”, mencionó Murillo, quien destacó el trabajo del rival.

    “Tienen un buen equipo, buenos jugadores, bastante físicos, sabíamos que iba a ser complicado debido a su manera de jugar, y también debido a nuestro estilo, pero al final pudimos imponernos y ganar el partido”.

    Con este triunfo, el Marsella suma 12 puntos y se mantiene en la parte alta de la tabla, mientras que Murillo refuerza su protagonismo en la temporada, demostrando que está listo para aportar en los momentos decisivos.

