Michael Amir Murillo destaca la importancia de la victoria del Marsella

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El panameño Michael Amir Murillo expresó su alegría tras la victoria del sábado 2-1 del Olympique de Marsella sobre el Strasburgo, en la que marcó el gol del triunfo a los 90+1 minutos del partido.

“Sí, por supuesto, este partido fue muy importante, sobre todo para continuar con la dinámica de confianza que tenemos en este momento, para enviar un mensaje claro al campeonato. Venimos a competir por todo”, afirmó Murillo en una entrevista con MaritimaMedias.

𝐌𝐮𝐫𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢 💪



𝗕𝘂𝘁𝗲𝘂𝗿 victorieux dans les derniers instants et omniprésent sur son couloir droit, le latéral international 🇵🇦 a une nouvelle fois fait parler son efficacité offensive comme défensive🔝



𝗔𝗺𝗶𝗿 𝗠𝘂𝗿𝗶𝗹𝗹𝗼 est 𝑯𝒐𝒎𝒎𝒆 𝒅𝒖 𝒎𝒂𝒕𝒄𝒉 by… pic.twitter.com/xsCufGEy5X — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 27, 2025

Murillo, quien aprovechó un rebote dentro del área y sacó un potente disparo, también reflexionó sobre su aporte al conjunto.

“Pude ayudar al equipo con la victoria, después de los dos últimos partidos en los que no había empezado”, mencionó Murillo, quien destacó el trabajo del rival.

𝐔𝐧𝐞 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐪𝐮𝐢 𝐬𝐨𝐮𝐝𝐞, 𝐮𝐧 𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐪𝐮𝐢 𝐫𝐞́𝐬𝐨𝐧𝐧𝐞🫀🔊



Du cœur, de l’ambition et du caractère : la communion d’un groupe déterminé qui avance et grandit, 𝐞𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 🫂💙#HappyMoments by @boulanger 🤳 pic.twitter.com/tAWX1heQBD — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 27, 2025

“Tienen un buen equipo, buenos jugadores, bastante físicos, sabíamos que iba a ser complicado debido a su manera de jugar, y también debido a nuestro estilo, pero al final pudimos imponernos y ganar el partido”.

Con este triunfo, el Marsella suma 12 puntos y se mantiene en la parte alta de la tabla, mientras que Murillo refuerza su protagonismo en la temporada, demostrando que está listo para aportar en los momentos decisivos.

☄️ 7 centros

⚔️ 7 duelos ganados

🎯 1 gran chance creada

👟 65 toques

🛡️ 2 recuperaciones

⚽ Gol de la victoria



AMIR MURILLO. 🇵🇦 pic.twitter.com/XvwgmolEu7 — Ligue 1 Español (@Ligue1_ESP) September 26, 2025