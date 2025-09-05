Michael Amir Murillo: ‘El objetivo era ganar, pero al final tampoco perdimos’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de Panamá no pudo pasar del empate sin goles frente a Surinam en el estadio Franklin Essed de Paramaribo, en el arranque de la fase final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Tras el compromiso, el lateral derecho Michael Amir Murillo analizó lo sucedido sobre la cancha sintética, marcada por la lluvia y la brisa que complicaron el control del balón en la primera mitad.

“Sí, obviamente, un partido 0 a 0, que nosotros sabíamos que iba a ser difícil. El objetivo era ganar, pero no lo pudimos cumplir y al final tampoco perdimos”, declaró Murillo en zona mixta.

“Creo que un punto para cada uno ha sido la mejor solución dentro de todo, porque al final, si no me equivoco, nosotros tuvimos más ocasiones claras que ellos. Hicimos las cosas que teníamos que hacer, luego el portero de ellos también tuvo un gran partido”.

Panamá dominó la posesión y generó más ocasiones de gol, pero los Suriboys respondieron con transiciones rápidas que obligaron al cuadro canalero a multiplicar esfuerzos defensivos, especialmente en el tramo final. Murillo reconoció que la lectura de juego de los locales les exigió mayor atención en las bandas.

“Ellos también analizan nuestros juegos, y creo que saben que de alguna u otra manera nuestro juego ofensivo va mucho por la banda. En mi caso tenían un jugador siempre abierto, entonces me tocaba un poco subir a mí. Luego, en el tramo final, ya un poco cansado, dejábamos un poco de espacio, pero al final creo que lo pudimos resolver bien”, explicó el defensor del Olympique de Marsella.

Consultado sobre la línea defensiva que más le favorece, Murillo no dudó en reafirmar su preferencia por el esquema tradicional.

“Yo soy lateral derecho, creo que he demostrado mi fortaleza siempre jugando en línea de 4. Al final puedo hacerlo bien en línea de 5, pero me veo mejor jugando en línea de 4”, dijo.

Respecto a las condiciones del terreno y el clima, que por momentos hicieron el juego impreciso, el panameño descartó que hayan sido un factor que influyera en el resultado.

“Las condiciones fueron igual para los dos, porque yo creo que ninguno de los jugadores de ellos juega aquí en Surinam. Entonces era igual para todos, no fue un factor determinante. Fue un gran partido para los dos y que partimos muy bien”.

En la parte final, Murillo se refirió al regreso de Edgar Yoel Bárcenas, quien volvió a vestir la camiseta nacional tras diez meses de ausencia. Para el lateral del Olympique de Marsella, su incorporación representa un impulso anímico y futbolístico para el plantel.

“Bárcenas muy importante para el grupo, por lo que representa, por lo que nos da en ataque y en defensa, en mi caso por la química que tenemos dentro del campo que nos ayuda un montón. Entonces yo creo que todo el grupo está contento por la vuelta de Yoel”, concluyó Murillo.