    Fútbol francés

    Michael Amir Murillo entró de cambio en la victoria del Marsella

    Humberto Cornejo
    El panameño Murillo debutó en el torneo más prestigioso de clubes en Europa.

    El defensor panameño Michael Amir Murillo volvió a tener participación con el Olympique de Marsella, que superó con autoridad 3-0 al Metz, en compromiso correspondiente a la séptima jornada de la Ligue 1.

    Murillo, de 29 años, ingresó al terreno de juego al minuto 79 en sustitución del estadounidense Timothy Weah, aportando solidez en la banda derecha durante los minutos finales.

    El istmeño completó 5 de 8 pases (63%) y realizó un despeje defensivo, ayudando a mantener el arco en cero para su equipo.

    Con esta victoria, el conjunto marsellés llega a 15 puntos y se coloca momentáneamente en la cima de la clasificación, a la espera de lo que hagan el Paris Saint-Germain y el Olympique Lyon, que disputarán sus respectivos encuentros ante Lille y Toulouse.

    El Olympique de Marsella atraviesa un gran momento colectivo, acumulando cuatro triunfos consecutivos y sin conocer la derrota desde la primera fecha de la Liga de Campeones, cuando cayó 2-1 ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

