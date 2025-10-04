Michael Amir Murillo entró de cambio en la victoria del Marsella

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El defensor panameño Michael Amir Murillo volvió a tener participación con el Olympique de Marsella, que superó con autoridad 3-0 al Metz, en compromiso correspondiente a la séptima jornada de la Ligue 1.

Murillo, de 29 años, ingresó al terreno de juego al minuto 79 en sustitución del estadounidense Timothy Weah, aportando solidez en la banda derecha durante los minutos finales.

El istmeño completó 5 de 8 pases (63%) y realizó un despeje defensivo, ayudando a mantener el arco en cero para su equipo.

⏱️ 90+6' | #FCMOM 0️⃣-3️⃣

3️⃣ buts et +3️⃣ points ☑



Sérieux et solides 💪, nos 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 ont su être patients pour faire sauter le verrou messin 💥 et prennent la 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲̀𝗿𝗲 𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲.



🗓️ Prochain RDV, après la trêve internationale, le samedi 18 octobre à 21h05… pic.twitter.com/qLlcIHagpa — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 4, 2025

Con esta victoria, el conjunto marsellés llega a 15 puntos y se coloca momentáneamente en la cima de la clasificación, a la espera de lo que hagan el Paris Saint-Germain y el Olympique Lyon, que disputarán sus respectivos encuentros ante Lille y Toulouse.

El Olympique de Marsella atraviesa un gran momento colectivo, acumulando cuatro triunfos consecutivos y sin conocer la derrota desde la primera fecha de la Liga de Campeones, cuando cayó 2-1 ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.