    Fútbol

    Michael Amir Murillo es enviado a las reservas y De Zerbi le pediría salir del Olympique de Marsella

    El defensor panameño fue relegado a entrenar con el equipo de reservas del Olympique de Marsella.

    Humberto Cornejo
    Michael Amir Murillo con el Olympique Marsella. Tomada de @OM_Officiel

    El panameño Michael Amir Murillo podría estar pasando por un momento complicado en el Olympique de Marsella, luego de que el diario francés La Provence, en una información firmada por Ludovic Ferro, revelara que el defensor fue relegado a entrenar con el equipo de reservas y que el técnico italiano Roberto De Zerbi le habría pedido que abandonara el club.

    La información surge tras el empate 2-2 del Marsella ante el París FC, en un partido en el que el conjunto marsellés dejó escapar una ventaja de dos goles en los minutos finales, resultado que aumentó la tensión interna en el club.

    De acuerdo con el medio francés, el entrenador responsabilizó a Murillo por varios errores defensivos que derivaron en goles, situación que condujo a una decisión inmediata y contundente.

    Según detalla La Provence, De Zerbi estuvo presente en la sesión de entrenamiento posterior al encuentro y expresó abiertamente su descontento con el rendimiento del panameño, determinando su envío al grupo de reservas.

    El diario añade que, incluso, el martes por la noche se le habría comunicado a Murillo que debe buscar una salida del club, marcando un punto de quiebre en su etapa con el Olympique.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

