Panamá, 15 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Liga de Campeones

    Michael Amir Murillo está a un paso de debutar en la Liga de Campeones y contra el Real Madrid

    Humberto Cornejo
    Michael Amir Murillo está a un paso de debutar en la Liga de Campeones y contra el Real Madrid
    Michael Amir Murillo celebra la clasificación del Olympique Marsella a la Liga de Campeones. Tomada de @OM_Officiel

    El panameño Michael Amir Murillo vivirá este martes 16 de septiembre uno de los momentos más especiales de su carrera, al tener la posibilidad de debutar en la Liga de Campeones de Europa enfrentando al Real Madrid, en el legendario estadio Santiago Bernabéu.

    A sus 29 años, Murillo se convertiría en el segundo futbolista istmeño en disputar el máximo torneo de clubes, luego de que César Blackman tuviera participación en todos los partidos de la campaña pasada con el Slovan Bratislava de Eslovaquia.

    El encuentro está programado para iniciar a las 2:00 p.m.

    Pieza clave en el Marsella

    El lateral derecho es considerado uno de los jugadores vitales del Marsella, dirigido por el italiano Roberto De Zerbi. Además de cumplir en defensa, el panameño aporta en ofensiva con su velocidad por la banda y también se adapta como un central adicional, lo que refuerza su importancia en el esquema táctico.

    El club francés consiguió su boleto a esta Champions tras finalizar en la segunda posición de la Ligue 1 2024-2025, solo por detrás del PSG, vigente campeón del certamen continental.

    Rivales de peso y nuevo formato

    Por segunda edición consecutiva, la Liga de Campeones se disputa bajo el formato de liga, dejando atrás la clásica fase de grupos.

    El Marsella deberá medirse a rivales de gran nivel como el Ajax (Países Bajos), Sporting de Lisboa (Portugal), Atalanta (Italia), Newcastle United (Inglaterra), Union Saint-Gilloise (Bélgica), Liverpool (Inglaterra) y el Brujas (Bélgica).

    Otros panameños en Europa

    Junto a Murillo, otros panameños tendrán participación en competencias continentales. César Blackman, con el Slovan Bratislava, y Eduardo Guerrero, con el Dinamo de Kiev, verán acción en la Conference League, aumentando la presencia del fútbol panameño en el Viejo Continente.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Universidad en crisis: rector cobra $8,000, docentes sin pago y solo hay 123 estudiantes. Leer más
    • Copa Airlines anuncia puestos de empleo: conoce las vacantes disponibles y requisitos para postularse. Leer más
    • Fallece hijo del magistrado Cecilio Cedalise en apartamento de San Francisco. Leer más
    • Thomas Christiansen igualará al Bolillo Gómez: Panamá volverá a su mejor posición histórica 11 años después. Leer más
    • Tribunal de Apelaciones revoca trabajo comunitario otorgado a la dueña de los salones ‘La Parce’. Leer más
    • Flores, cultura y tradición: Tierras Altas celebra su Novena Parada. Leer más
    • DGI encontró empresas grandes que facturaban solo la mitad de sus ventas para evadir impuestos. Leer más