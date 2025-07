Michael Amir Murillo impresiona en Francia: Marsella lo considera fundamental en la temporada 2025-2026

El defensor panameño Michael Amir Murillo sigue dejando huellas importantes con su trabajo, lo que lo convierte en un jugador fundamental para el Olympique de Marsella en la temporada 2025-2026.

Así lo expresaron el técnico Roberto De Zerbi y el director deportivo Mehdi Benatia, quienes hablaron sobre el crecimiento de Murillo en un documental realizado por el club.

“Amir Murillo podría ser el jugador que más ha mejorado”, dijo De Zerbi, quien ha sacado provecho de las cualidades tanto ofensivas como defensivas del istmeño.

“Posiblemente tuvo una de las mejores temporadas de cualquier jugador en términos de rendimiento y hemos construido una gran relación”, añadió.

Murillo se prepara para su tercera campaña con el Marsella desde que llegó procedente del Anderlecht de Bélgica. En esta temporada, Murillo y el Olympique tienen como objetivo ser protagonistas en la Liga de Campeones de la UEFA.

“Murillo me encantó desde que lo vi. Cuando llegó, vi a un chico que es bueno siempre que juega, que es digno y que es fuerte defensivamente. Da el 100% cuando juega y no se molesta cuando no lo hace”, expresó Benatia, quien fue fundamental para la extensión del contrato del jugador de La Roja por dos temporadas más, hasta 2028.

“Es increíble. No creía que aún existieran jugadores como él”, añadió el director deportivo.