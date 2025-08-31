Panamá, 31 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol francés

    Michael Amir Murillo jugó todo el partido en la derrota del Marsella ante Lyon

    Humberto Cornejo
    Michael Amir Murillo jugó todo el partido en la derrota del Marsella ante Lyon
    Michael Amir Murillo está en su tercera campaña con el Marsella. Foto: Tomada de @OM_Officiel

    El defensor panameño Michael Amir Murillo disputó este domingo los 90 minutos en la derrota del Olympique de Marsella 1-0 frente al Olympique de Lyon, en el Groupama Stadium, por la tercera jornada de la Ligue 1 de Francia.

    El compromiso se complicó para los dirigidos por Roberto De Zerbi desde el minuto 29, cuando CJ Egan-Riley fue expulsado con roja directa tras derribar a Malick Fofana. Con un hombre menos, el Marsella se replegó en su campo, pero resistió hasta el minuto 87, cuando un gol en propia puerta de Leonardo Balerdi le dio el triunfo al Lyon.

    Murillo recibió tarjeta amarilla al 90+4’ por protestar una jugada. En cuanto a su rendimiento, realizó seis despejes, ganó dos de seis duelos terrestres y dos de tres aéreos, además de completar un 68% de efectividad en pases (25 de 37).

    Con esta derrota, el Marsella se ubica en la décima posición con tres unidades, mientras que el Lyon suma nueve puntos en tres victorias consecutivas.

    El próximo compromiso del Marsella será el 14 de septiembre contra el Lorient en la Ligue 1, y tres días después debutarán en la Liga de Campeones ante el Real Madrid.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Acuerdo con Chiquita en Panamá establece que las fincas bananeras serán operadas por terceros. Leer más
    • Juez suspende cumplimiento de pena de 32 meses de prisión a la exministra Alma Cortés. Leer más
    • Este viernes también hay Agroferias del IMA; conoce en qué provincias. Leer más
    • Anuncian el retorno de Chiquita a Panamá; Gobierno firmó memorando de entendimiento con la bananera. Leer más
    • Cinco viajeros fueron detenidos con 80 mil dólares ocultos bajo su ropa interior. Leer más
    • Jubilados y pensionados podrían recibir el pago del bono en las próximas 48 horas. Leer más
    • La Corte todavía no ha pagado por el Cadillac blindado que usó la magistrada López en febrero; está pendiente el refrendo. Leer más