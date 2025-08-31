Michael Amir Murillo jugó todo el partido en la derrota del Marsella ante Lyon

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El defensor panameño Michael Amir Murillo disputó este domingo los 90 minutos en la derrota del Olympique de Marsella 1-0 frente al Olympique de Lyon, en el Groupama Stadium, por la tercera jornada de la Ligue 1 de Francia.

El compromiso se complicó para los dirigidos por Roberto De Zerbi desde el minuto 29, cuando CJ Egan-Riley fue expulsado con roja directa tras derribar a Malick Fofana. Con un hombre menos, el Marsella se replegó en su campo, pero resistió hasta el minuto 87, cuando un gol en propia puerta de Leonardo Balerdi le dio el triunfo al Lyon.

⏱️ 90’ | #OLOM 1️⃣-0️⃣



Fin du match. Nos Olympiens s’inclinent face à l’OL.



📆 Place à la trêve internationale avant la réception du FC Lorient. pic.twitter.com/VHquZAvBpN — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 31, 2025

Murillo recibió tarjeta amarilla al 90+4’ por protestar una jugada. En cuanto a su rendimiento, realizó seis despejes, ganó dos de seis duelos terrestres y dos de tres aéreos, además de completar un 68% de efectividad en pases (25 de 37).

Con esta derrota, el Marsella se ubica en la décima posición con tres unidades, mientras que el Lyon suma nueve puntos en tres victorias consecutivas.

El próximo compromiso del Marsella será el 14 de septiembre contra el Lorient en la Ligue 1, y tres días después debutarán en la Liga de Campeones ante el Real Madrid.