Michael Amir Murillo le sonríe al futuro con su fichaje por el Besiktas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El lateral derecho panameño firmó un contrato de 2.5 años con una opción de extensión por una temporada adicional.

Michael Amir Murillo es oficialmente nuevo jugador del Besiktas de Turquía. El club turco ha confirmado la contratación del lateral derecho panameño, quien firmó un contrato de 2.5 años con una opción para una temporada adicional.

“Se ha llegado a un acuerdo con el club de Marsella respecto al traspaso final del futbolista profesional Amir Murillo. Se ha firmado un contrato de 2.5+1 año con Amir Murillo”, publicó el club.

Murillo, de 29 años, aterrizó este viernes 6 de febrero en Estambul tras completar su fichaje por 6.5 millones de euros. El lateral panameño se unirá al Besiktas por dos años y medio, con la posibilidad de extender su vínculo por una temporada adicional.

“Le deseamos éxito a Amir Murillo, quien creemos que brindará importantes servicios a nuestro club. Respetuosamente, presentamos esta información a la opinión pública”, hizo público la institución.

Este anuncio se produce casi al mismo tiempo que el Olympique de Marsella se despide de Murillo en sus redes sociales, deseándole lo mejor en su nueva etapa futbolística.

La salida de Murillo del Marsella se concretó tras una serie de desacuerdos con el entrenador Roberto De Zerbi, quien decidió relegarlo al equipo de reserva. Después de este episodio, el futuro del jugador en el club francés se volvió incierto, lo que aceleró su fichaje por el Besiktas.

Durante su tiempo en Marsella, Murillo acumuló 23 partidos oficiales en la temporada 2025-2026, anotando 2 goles y ofreciendo 1 asistencia en competiciones como Ligue 1, Champions League y la Supercopa de Francia.

Gracias por la salsa @Amir_Murillo62 🇵🇦



¡Mucha suerte a Murillo y toda nuestra gente de Panamá en el Mundial! pic.twitter.com/xnmoAFIYWM — Ligue 1 Español (@Ligue1_ESP) February 6, 2026

El panameño había llegado al Marsella en 2023 procedente del Anderlecht de Bélgica por 2.6 millones de euros, y en el año 2024 firmó una renovación hasta 2028. Ahora, con su traspaso al Besiktas, pone fin a su capítulo en Marsella y se prepara para continuar su carrera en la Superliga turca.