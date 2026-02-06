Michael Amir Murillo llega a Estambul y se une al Besiktas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El club informó que el panameño se someterá a las pruebas médicas antes de firmar oficialmente su contrato.

Michael Amir Murillo ha llegado a Estambul para oficializar su traspaso al Besiktas de la Superliga turca, donde fue recibido calurosamente por el presidente del club y los fanáticos que se acercaron al aeropuerto.

El club confirmó la llegada de Murillo a través de sus redes sociales, anunciando que el futbolista se someterá a las pruebas médicas antes de firmar oficialmente su contrato.

“Amir Murillo, con quien hemos iniciado las negociaciones de su traspaso, ha llegado a Estambul para continuar las conversaciones y pasar el reconocimiento médico", informó el Besiktas.

El lateral derecho panameño, de 29 años, aterrizó en la ciudad turca tras completar su fichaje por 6.5 millones de euros y firmar un contrato por tres años y medio.

“Estoy muy contento de estar aquí. Quiero agradecer a todos los que contribuyeron a mi fichaje, especialmente a nuestro presidente. Disfrutaré mucho de mi estancia aquí. Intentaré jugar buenos partidos”, dijo el jugador panameño.

La transferencia de Murillo se concreta después de su paso complicado por el Olympique de Marsella, donde el entrenador Roberto De Zerbi había decidido relegarlo al equipo de reserva. Tras este episodio, el futuro de Murillo en Francia se volvió incierto, lo que aceleró su fichaje por el club turco.

Transfer görüşmesine başladığımız Amir Murillo, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a geldi. 🦅 pic.twitter.com/NZ32syY1b2 — Beşiktaş JK (@Besiktas) February 6, 2026

Durante su tiempo en Marsella, Murillo sumó 23 partidos oficiales en la temporada 2025-2026, anotando 2 goles y dando 1 asistencia, en competiciones como Ligue 1, Champions League y la Supercopa de Francia.

Con esto, Murillo pone fin a su capítulo con el Olympique de Marsella, conjunto al que llegó en 2023 procedente del Anderlecht de Bélgica por 2.6 millones de euros. El año pasado había firmado una renovación hasta 2028 con el Marsella.