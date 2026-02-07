Michael Amir Murillo llega con hambre y quiere hacer historia con el Besiktas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El defensor istmeño se presentó con hambre y ambición, dejando un recado que apunta directamente al técnico del Olympique de Marsella.

El panameño Michael Amir Murillo fue contundente en su primera entrevista como jugador del Besiktas de Turquía, al asegurar que llega con hambre, ambición y el deseo de hacer historia.

Sus palabras no pasaron desapercibidas y marcan un mensaje directo, especialmente luego de las críticas públicas de su exentrenador Roberto De Zerbi, quien lo había señalado por una supuesta falta de hambre y errores defensivos.

“Me sentí muy contento de estar aquí. Honestamente, estoy muy agradecido con el club que me ha traído aquí. Estoy contento de estar aquí”, dijo Murillo, quien se siente orgulloso de ser el primer istmeño en vestir esta camiseta.

“En verdad, eso significa orgullo, porque soy el primero. Y quiero hacer algo bueno para el equipo, ayudar al equipo y hacer historia aquí. Así podemos traer más jugadores panameños aquí”, agregó.

Murillo también resaltó el proyecto deportivo del Besiktas y dejó claro que su decisión estuvo marcada por la ambición de hacer historia y formar parte de ese grupo.

“En verdad, me siento muy feliz. Porque Besiktas es un gran club en el fútbol. Me mostraron el proyecto que tienen y quiero ser parte de esto. Quiero ser parte de la historia de Besiktas. Por eso estoy aquí, con ambición. Intento tener hambre todos los días y ayudar al equipo", señaló Murillo, quien fue directo al describirse como un trabajador dentro de la cancha.

“Para mí, puedo decir que soy un jugador que trabaja y que tiene hambre. Estoy aquí por eso. Porque tengo hambre”, manifestó Murillo, quien se refirió a la atmósfera del estadio y al significado emocional que representa jugar en un escenario de esa magnitud.

“Es bueno para mí. Me gusta esta atmósfera. Cuando era niño, soñaba con jugar en un estadio como este. Para mí es un sueño realizado. Estoy contento de venir aquí y de tener fans como estos”, añadió.

Finalmente, Murillo envió un mensaje tanto a los seguidores del Besiktas como a la afición panameña:

“Para los fans de Besiktas, tengo que agradecerles por todo el mensaje. Y espero que nos veamos pronto y disfrutemos cada partido aquí. Y para la gente de Panamá, que sigan al Besiktas y nos apoyen siempre en todos los partidos”, finalizó.

Murillo fue presentado el viernes tras superar las pruebas médicas y firmar un contrato por dos años y medio, con una opción de una temporada adicional.