Michael Amir Murillo marca y cierra la goleada del Besiktas JK en la Superliga de Turquía

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El panameño anotó al minuto 83 en la victoria 6-2 del Besiktas JK sobre Corum FK.

El panameño Michael Amir Murillo cerró este lunes la goleada del Besiktas JK con una aparición ofensiva al minuto 83, para firmar el sexto tanto en el triunfo 6-2 sobre el Corum FK, en la tercera jornada de la Superliga de Turquía.

La acción del defensor canalero coronó una noche de alto poder ofensivo para el conjunto de Estambul, que dominó gran parte del encuentro disputado este lunes 31 de julio.

🇵🇦💥AMIR MURILLO TUVO SU REDENCIÓN



Luego de haber fallado una ocasión clarísima, el panameño anotó un GOLAZO incorporándose al ataque en la PALIZA de Besiktas sobre Corum.



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El Besiktas abrió el marcador rápidamente con Vaclav Cerny al minuto 9 y luego encontró su mayor diferencia gracias al protagonismo de Dusan Vlahovic, quien firmó un triplete con goles al 43’, 59’ y 66’, consolidando la superioridad del equipo local.

El Corum FK intentó reaccionar y descontó con anotaciones de Mohamed Diomande al 52’ y Mahmic al 77’, pero sin lograr cambiar el rumbo del partido.

Con este resultado, el Besiktas suma seis puntos en tres jornadas y se mantiene en la tercera posición de la tabla, confirmando un arranque competitivo en la Superliga turca.

🇵🇦⚽ Amir Murillo firmó el sexto gol en la contundente victoria 6-2 del Besiktas ante el Çorum. pic.twitter.com/5KmH8AGzRD — Somos Fox Panamá (@SomosFox_PA) August 31, 2026

Para Murillo, este tanto representa su segunda anotación de la temporada, tras haber marcado previamente en el duelo ante el FK Kauno Zalgiris en la fase previa de la UEFA Europa League, donde el club turco aseguró su clasificación a la fase de liga 2026-2027.

El próximo desafío del panameño y el Besiktaş será el sábado 5 de septiembre frente al Fenerbache.