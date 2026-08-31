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    Michael Amir Murillo marca y cierra la goleada del Besiktas JK en la Superliga de Turquía

    El panameño anotó al minuto 83 en la victoria 6-2 del Besiktas JK sobre Corum FK.

    Humberto Cornejo
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    Michael Amir Murillo marca y cierra la goleada del Besiktas JK en la Superliga de Turquía
    Michael Amir Murillo festeja con sus compañeros. Foto: Tomada de @besiktas

    El panameño Michael Amir Murillo cerró este lunes la goleada del Besiktas JK con una aparición ofensiva al minuto 83, para firmar el sexto tanto en el triunfo 6-2 sobre el Corum FK, en la tercera jornada de la Superliga de Turquía.

    La acción del defensor canalero coronó una noche de alto poder ofensivo para el conjunto de Estambul, que dominó gran parte del encuentro disputado este lunes 31 de julio.

    El Besiktas abrió el marcador rápidamente con Vaclav Cerny al minuto 9 y luego encontró su mayor diferencia gracias al protagonismo de Dusan Vlahovic, quien firmó un triplete con goles al 43’, 59’ y 66’, consolidando la superioridad del equipo local.

    El Corum FK intentó reaccionar y descontó con anotaciones de Mohamed Diomande al 52’ y Mahmic al 77’, pero sin lograr cambiar el rumbo del partido.

    Con este resultado, el Besiktas suma seis puntos en tres jornadas y se mantiene en la tercera posición de la tabla, confirmando un arranque competitivo en la Superliga turca.

    Para Murillo, este tanto representa su segunda anotación de la temporada, tras haber marcado previamente en el duelo ante el FK Kauno Zalgiris en la fase previa de la UEFA Europa League, donde el club turco aseguró su clasificación a la fase de liga 2026-2027.

    El próximo desafío del panameño y el Besiktaş será el sábado 5 de septiembre frente al Fenerbache.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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