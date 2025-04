Michael Amir Murillo quedó sorprendido por ser considerado un jugador clave en el Marsella

El defensor panameño Michael Amir Murillo quedó sorprendido al conocer que su entrenador Roberto De Zerbi lo considera un jugador clave en el Olympique de Marsella y está seguro que el grupo está listo para enfrentar este sábado al Montpellier, en la jornada 30 de la Ligue 1.

“No sabía que el entrenador me había considerado un jugador clave. Creo que hay muchos jugadores con mucha experiencia y grandes trayectorias. Intentamos mantener al grupo unido. Me sorprende un poco que digan eso de mí; me dan aún más ganas de ganar. Si puedo ayudar a un compañero, lo hago”, manifestó Murillo en conferencia de prensa previa al partido.

“Nuestra relación con el entrenador es muy buena, estamos todos muy unidos, con un objetivo muy claro. Es un entrenador que siempre busca movimiento, da muchas instrucciones para mejorar lo que ocurre en el campo, es un ganador”, agregó.

En la actualidad, el Marsella no está pasando por un buen momento, al acumular cuatro derrotas en los últimos cinco encuentros. El fin de semana anterior, cayeron 3-0 ante el Mónaco y perdieron el segundo lugar de la tabla de posiciones.

A pesar de esto, Murillo dejó claro que el grupo se mantiene fuerte y enfocado en sumar la mayor cantidad de victorias.

“No, no tenemos dudas en el vestuario, pero sí un poco de ansiedad, porque queremos ganar todos los partidos. Quizás a veces no hacemos las cosas bien, pero intentamos llevar a cabo el plan elegido para cada partido”, señaló Murillo, quien ya está recuperado de la lesión muscular en la pierna derecha que por unas semanas del campo de juego.

“El partido de este fin de semana es muy importante. Tenemos claro que lo que debemos que hacer es ganar. Tenemos nuestro objetivo en nuestras manos y depende solo de nosotros. Por supuesto, necesitamos que la afición siga confiando en nosotros”, concluyó.