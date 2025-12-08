Michael Amir Murillo regresa a su antigua casa en noche decisiva de Champions League

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La sexta jornada de la Champions League tiene un duelo directo en Bruselas: Union Saint-Gilloise recibe al Olympique de Marsella en un duelo que puede marcar el futuro inmediato de ambos clubes en el torneo.

Los dos llegan empatados con seis puntos y en posiciones que rozan la zona de eliminación: Marsella aparece 21 en la clasificación general, mientras que el Union SG lo hace en el 25, ambos fuera del corte para octavos y obligados a sumar sí o sí para no complicarse de cara a las jornadas finales.

La cita no será en el pequeño estadio del Union SG, sino en el Lotto Park, casa del Anderlecht, con capacidad para 21 mil almas. Un escenario que se vuelve especial para uno de los protagonistas de la expedición marsellesa: Michael Amir Murillo.

El panameño hizo el viaje y se entrenó con el grupo antes del desplazamiento. Tras la lesión muscular sufrida en noviembre contra el Brest, que lo apartó de los últimos partidos de la clasificación mundialista de Panamá, Murillo estuvo en el banco contra el Lille y ahora empuja por conseguir sus primeros minutos en Champions desde el regreso.

Para Michael Amir, Bruselas no es una ciudad cualquiera. Es el lugar donde jugó 62 partidos de local con Anderlecht entre enero 2020 y mayo 2023. La cancha le resulta familiar y emotiva.

Michael Amir Murillo disputó partidos de Europa League y Conference League con la camiseta del Anderlecht belga. Archivo

La historia cuenta que en su temporada de debut en Champions, Murillo ha tenido protagonismo parcial: entre los cuatro partidos previos, incluida la visita al Bernabéu, suma 155 minutos antes de perderse la victoria frente al Newcastle en la quinta jornada.

El Marsella espera contar con su energía y profundidad por banda en una de las noches más complejas de la fase de liga. Con el Anderlecht, enfrentó una cinco veces a uno de los rivales de la capital belga.

El equipo de Roberto De Zerbi llega herido del último partido liguero. El viernes, en Lille, el Marsella cayó por 1-0 con un gol tempranero de Ethan Mbappé. Murillo no vio acción en un encuentro donde De Zerbi apostó por Emerson y Weah como carrileros en la línea de cinco defensores. Con la derrota, quedó cinco del líder Lens e igualado con el Lille pero mejor diferencia de goles.

En Europa, Marsella viene de un triunfo vital por 2-1 contra el Newcastle. Pierre-Emerick Aubameyang, con 36 años pero un hambre intacto, fue la figura con un doblete. En la jornada anterior desperdiciaron un partido de alta ofensiva pero baja eficacia contra la Atalanta.

Las cuentas son claras: Marsella necesita puntos ahora. El calendario le obliga a encarar dos visitas a Bélgica y en el medio recibir al Liverpool.

Union SG, por su parte, se ha hecho fuerte de visita en el torneo gracias a una estructura compacta, con alternancia de ritmo y un bloque que sabe competir. Sorprendió en Eindhoven ante el PSV y en la última jornada en Estambul contra el Galatasaray.