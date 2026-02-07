Michael Amir Murillo se despide del Olympique de Marsella

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El lateral panameño agradeció el cariño recibido y destacó los momentos más importantes que vivió con el conjunto marsellés, antes de iniciar una nueva etapa en su carrera profesional.

El panameño Michael Amir Murillo se despidió del Olympique de Marsella con una emotiva carta dirigida a los aficionados, al club y a sus compañeros, luego de cerrar su etapa en el fútbol francés, donde militó durante dos temporadas y media.

“Quizás no fue el final que esperábamos, pero no puedo cerrar este capítulo sin dedicar unas palabras de agradecimiento a ustedes, los aficionados, y a todos aquellos que dejaron huella en mí y con quienes compartí grandes momentos durante los últimos dos años y medio”, publicó Murillo en sus redes sociales.

Murillo, de 29 años, fue presentado el viernes como nuevo jugador del Besiktas de Turquía, club que confirmó la contratación del lateral derecho panameño por 2.5 años, con una opción de una temporada adicional, tras un fichaje valorado en 6.5 millones de euros.

“Marsella siempre será especial y permanecerá en mi corazón. Es la ciudad donde nació Amir Jr., donde pude cumplir mi sueño de infancia de jugar la UEFA Champions League, y la recordaré como un lugar donde sentí un cariño y una calidez como en ningún otro sitio, especialmente de parte de los aficionados del Stade Vélodrome. Son recuerdos imborrables e inolvidables”, mencionó el istmeño.

Esta fue la tercera campaña de Murillo con el Marsella, luego de llegar en 2023 procedente del Anderlecht de Bélgica por 2.6 millones de euros, y en 2024 firmó una renovación hasta 2028. Sin embargo, su ciclo con el conjunto francés concluye ahora con su traspaso al fútbol turco, donde buscará iniciar una nueva etapa en su carrera profesional.

“Quiero agradecer al club por la oportunidad que me brindó de representar estos colores y ser parte de su historia. Y finalmente, quiero hacer una mención especial a mis compañeros de equipo. Cada día no habría sido lo mismo sin ellos, y fue un placer compartir el vestuario con jugadores tan grandes”, expresó Murillo, reafirmando su cariño por el Olympique de Marsella.

“Marsella es diferente, y el OM es un club único. Desde donde esté, siempre los apoyaré.Vamos OM, Amir Murillo”, concluyó.