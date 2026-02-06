Michael Amir Murillo se une al Besiktas de Turquía

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Medios turcos anunciaron que el panameño debe estar llegando este viernes a Estambul, donde se someterá a los exámenes médicos.

El futbolista panameño Michael Amir Murillo ha sido transferido del Olympique de Marsella al Besiktas de la Superliga turca, según confirmaron varios medios turcos, entre ellos Sporx.com y el periodista Mustafa Korkusuz.

El lateral derecho de 29 años pondrá rumbo a Estambul, donde se someterá a los exámenes médicos correspondientes antes de firmar su contrato con las Águilas Negras.

“El traspaso de Amir Murillo, que anunciamos a toda Turquía hace dos días, ha llegado a un feliz final. El jugador llegará hoy a Estambul para someterse a controles médicos”, publicó Korkusuz en su cuenta de X.

Esta semana se anunció que el traspaso estaba entre los 6 millones de euros, y que sería por un contrato de tres años y medio. Esta transferencia se produce en un momento clave de la carrera del panameño, después de una serie de complicaciones con su situación en el Olympique de Marsella.

Murillo fue relegado al equipo de reserva por el técnico Roberto De Zerbi, quien lo envió a la banca tras el empate 2-2 contra el París FC el 31 de enero. Según el periodista Ludovic Ferro de La Provence, De Zerbi responsabilizó al defensor panameño por errores defensivos que contribuyeron a los goles encajados en ese encuentro, lo que resultó en la decisión drástica del entrenador.

Al día siguiente, en conferencia de prensa, De Zerbi criticó a Murillo por su falta de “hambre” y su desempeño defensivo, lo que dejó al jugador con un futuro incierto en el club francés. La situación aceleró las negociaciones con Besiktas, que finalmente logró cerrar el traspaso.

Murillo llegó al Marsella en 2023, y el año pasado firmó una extensión de contrato hasta 2028, pero debido a los recientes desencuentros con el técnico, su salida se volvió inevitable.