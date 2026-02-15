Panamá, 15 de febrero del 2026

    Fútbol

    Michael Amir Murillo titular en victoria 3-2 del Besiktas contra el Basaksehir

    Murillo disputó los 90 minutos del partido y generó una ocasión de asistencia con un centro peligroso al área al 90+4’. Fue amonestado con tarjeta amarilla al minuto 73, luego de una fuerte entrada sobre un rival.

    Carlos Vidal Endara
    El panameño Michael Amir Murillo disputó su primer partido como titular en la victoria 3-2 del Beşiktaş en su visita al Başakşehir. Foto: Besiktas

    El panameño Michael Amir Murillo disputó su primer partido como titular en la victoria 3-2 del Beşiktaş en su visita al Başakşehir, en el estadio Başakşehir Fatih Terim de Estambul, por la jornada 22 de la Superliga de Turquía.

    Davie Selke abrió el marcador para los locales al 36’, y siete minutos más tarde empató el conjunto visitante con una anotación del surcoreano Hyeon-Gyu Oh al 43’.

    En la segunda mitad, el Beşiktaş se colocó arriba con un gol del mediocampista Orkun Kökçü en el minuto 58’. Sin embargo, dejó escapar la ventaja tras un cabezazo de Bertuğ Yildirim al 88’.

    Mustafa Hekimoglu anotó finalmente el gol del triunfo para el Beşiktaş al 90+6’.

    Murillo disputó los 90 minutos del partido y generó una ocasión de asistencia con un centro peligroso al área al 90+4’. Fue amonestado con tarjeta amarilla al minuto 73, luego de una fuerte entrada sobre un rival.

    Con este resultado, el club del panameño se mantiene en la quinta posición de la liga turca con 40 unidades, acercándose a los puestos de competiciones europeas.

    El siguiente partido del Beşiktaş será contra el Göztepe, que está un puesto por encima en la tabla con 41 puntos. El encuentro se disputará el domingo 22 de febrero a las 12:00 p.m., y el ganador ocupará momentáneamente un puesto de clasificación a la ronda preliminar de la UEFA Europa Conference League.

    Carlos Vidal Endara

    Periodista deportivo

