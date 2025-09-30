Michael Amir Murillo vio acción en la goleada del Marsella sobre el Ajax

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El defensor panameño Michael Amir Murillo volvió a sumar minutos este martes 30 de septiembre en la Liga de Campeones de Europa, al ingresar en el minuto 82 durante la victoria del Olympique de Marsella por 4-0 ante el Ajax, en la segunda jornada del torneo continental, disputada en el estadio Velódromo.

El conjunto francés, dirigido por Roberto De Zerbi, mostró una versión arrolladora frente al histórico club neerlandés y se apuntó su primera victoria en esta edición de la Champions, luego de haber caído 2-1 ante el Real Madrid en la jornada inaugural en el Santiago Bernabéu.

⏱️ 90+2’ | #OMAJA 4️⃣-0️⃣



𝐋𝐄𝐒 𝐓𝐑𝐎𝐈𝐒 𝐏𝐎𝐈𝐍𝐓𝐒 ✅💪



Au terme d’une superbe prestation collective, l’OM s'impose face à l’Ajax Amsterdam ici à l’@orangevelodrome ! 🏟️



4️⃣ 𝗯𝘂𝘁𝘀 + 1️⃣ 𝗰𝗹𝗲𝗮𝗻 𝘀𝗵𝗲𝗲𝘁, bravo messieurs ! 👏 pic.twitter.com/aTfxMX8FFF — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 30, 2025

La gran figura del encuentro fue Paixao, autor de un doblete en los primeros minutos (6’ y 12’) y asistente en el cuarto tanto del encuentro. El atacante brasileño fue complementado por una destacada actuación del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, quien participó con dos asistencias y marcó el 4-0 definitivo al minuto 52, reencontrándose con el gol ante un rival al que ya le había anotado cinco tantos hace dos años en la Liga Europa.

El inglés Mason Greenwood completó la lista de goleadores al marcar el tercer tanto de la noche al minuto 26, en una actuación dominante del cuadro marsellés que dejó sin respuesta a la defensa del Ajax.

Por su parte, Murillo ingresó en la recta final del encuentro en sustitución del mediocampista Artur Vermeeren, cumpliendo labores defensivas y ayudando a cerrar el partido con la portería en cero. El panameño sigue consolidándose como una pieza importante en la rotación del conjunto francés, que atraviesa un buen momento en las competiciones europeas.

Con este resultado, el Olympique de Marsella suma tres puntos y se mete en la pelea por la clasificación en su grupo. Su próximo compromiso será el sábado 4 de octubre, en la séptima jornada de la Ligue 1, donde buscará mantener su buen ritmo.

El equipo volverá a la acción en la Liga de Campeones el 22 de octubre, cuando visite al Sporting de Lisboa, en un duelo clave para sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final.