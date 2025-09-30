Panamá, 01 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Liga de Campeones

    Michael Amir Murillo vio acción en la goleada del Marsella sobre el Ajax

    Humberto Cornejo
    Michael Amir Murillo disputó su segundo encuentro en la Liga de Campeones. Foto: Tomada de @olympiquedemarseille

    El defensor panameño Michael Amir Murillo volvió a sumar minutos este martes 30 de septiembre en la Liga de Campeones de Europa, al ingresar en el minuto 82 durante la victoria del Olympique de Marsella por 4-0 ante el Ajax, en la segunda jornada del torneo continental, disputada en el estadio Velódromo.

    El conjunto francés, dirigido por Roberto De Zerbi, mostró una versión arrolladora frente al histórico club neerlandés y se apuntó su primera victoria en esta edición de la Champions, luego de haber caído 2-1 ante el Real Madrid en la jornada inaugural en el Santiago Bernabéu.

    La gran figura del encuentro fue Paixao, autor de un doblete en los primeros minutos (6’ y 12’) y asistente en el cuarto tanto del encuentro. El atacante brasileño fue complementado por una destacada actuación del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, quien participó con dos asistencias y marcó el 4-0 definitivo al minuto 52, reencontrándose con el gol ante un rival al que ya le había anotado cinco tantos hace dos años en la Liga Europa.

    El inglés Mason Greenwood completó la lista de goleadores al marcar el tercer tanto de la noche al minuto 26, en una actuación dominante del cuadro marsellés que dejó sin respuesta a la defensa del Ajax.

    Por su parte, Murillo ingresó en la recta final del encuentro en sustitución del mediocampista Artur Vermeeren, cumpliendo labores defensivas y ayudando a cerrar el partido con la portería en cero. El panameño sigue consolidándose como una pieza importante en la rotación del conjunto francés, que atraviesa un buen momento en las competiciones europeas.

    Con este resultado, el Olympique de Marsella suma tres puntos y se mete en la pelea por la clasificación en su grupo. Su próximo compromiso será el sábado 4 de octubre, en la séptima jornada de la Ligue 1, donde buscará mantener su buen ritmo.

    El equipo volverá a la acción en la Liga de Campeones el 22 de octubre, cuando visite al Sporting de Lisboa, en un duelo clave para sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

