Michael Amir Murillo vuelve a brillar con gol en la goleada del Marsella

Michael Amir Murillo, estrella de la selección panameña y jugador del Olympique de Marsella, ingresó desde el banquillo de suplentes y anotó un gol en la victoria por 6-2 de su equipo sobre Le Havre. La victoria permitió que el Marsella se mantuviera en la cima de la tabla, un punto por encima del Paris Saint-Germain, tras ocho jornadas disputadas.

Murillo, que regresó esta semana a tierras francesas tras cumplir compromiso con la selección de Panamá, entró a los 65 minutos del partido. El defensor panameño recibió una tarjeta amarilla en el minuto 90 por una falta.

En el tercer minuto de reposición, anotó el sexto gol de su equipo, sellando la contundente victoria por 6-2. Fue su segundo tanto de la temporada, después de haber marcado también en los minutos de descuento hace unas semanas.

Mason Greenwood brilló para el Olympique, anotando los primeros cuatro goles del encuentro, mientras que Robinio Vaz marcó el quinto. Con este resultado, el Marsella suma 18 puntos en lo que va de temporada, con seis victorias y dos derrotas.

Ahora, el Olympique de Marsella enfocará su atención en la Liga de Campeones, donde este miércoles 22 de octubrevisitará al Sporting Club Portugal en Lisboa.