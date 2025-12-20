Michael Amir Murillo vuelve a escena con el Olympique Marsella en la Copa de Francia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El panameño Michael Amir Murillo y el Olympique de Marsella enfrentarán este domingo al Bourg-en-Bresse, en duelo correspondiente a la Copa de Francia (8:45 a.m.), una competición que el conjunto marsellés asume como uno de sus grandes objetivos de la temporada.

𝗠𝗔𝗥𝗦𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘, 𝗔𝗨 𝗥𝗬𝗧𝗛𝗠𝗘 𝗗𝗘 𝗟𝗔 #CAN2025 🌍❤️‍🔥



24h chrono avant le coup d'envoi du 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲𝘇-𝘃𝗼𝘂𝘀 𝗱𝘂 𝗳𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 𝗮𝗳𝗿𝗶𝗰𝗮𝗶𝗻.



Bonne chance à nos Olympiens engagés dans la compétition, et que 𝗹𝗮 𝗺𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿𝗲… pic.twitter.com/N4e8Exkpxr — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 20, 2025

El Marsella llega a este compromiso en un buen momento futbolístico, tras encadenar dos victorias consecutivas. Primero superó 3-2 al Royale Union Saint-Gilloise en la Liga de Campeones y luego se impuso 1-0 al AS Mónaco en la jornada 16 de la Ligue 1, resultado que lo mantiene firme en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

Murillo continúa sumando minutos importantes luego de dejar atrás una lesión muscular que lo mantuvo varias semanas fuera de las canchas y le impidió estar con la selección de Panamá en los dos últimos partidos de la eliminatoria mundialista.

Tas parkeando y suena Funeral de Danger Man 😜 507 brrrrrrr 🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦 pic.twitter.com/2gmQlUSP5u — Olympique de Marseille 🇵🇦🇦🇷🇪🇸 (@OM_Espanol) December 20, 2025

Ante el Mónaco, el defensor istmeño fue titular y disputó 58 minutos, cumpliendo una labor ordenada y segura en el sector defensivo antes de ser reemplazado por el argentino Leonardo Balerdi.

Ese encuentro marcó su segundo partido consecutivo desde su regreso, luego de reaparecer el pasado 9 de diciembre en la victoria 3-2 ante el Royale Union, donde también fue titular y dejó buenas sensaciones en el Lotto Park.

𝗠𝗮𝘀𝗼𝗻 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻𝘄𝗼𝗼𝗱 🤩 pic.twitter.com/snXDloiod2 — Olympique de Marseille 🇵🇦🇦🇷🇪🇸 (@OM_Espanol) December 15, 2025

Con 32 puntos, el Olympique de Marsella se ubica tercero en la Ligue 1, solo por detrás del Lens (37) y el PSG (36), y ahora buscará trasladar ese buen momento a la Copa de Francia, con Murillo como una de las piezas llamadas a consolidarse nuevamente en el once titular.