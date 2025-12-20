Panamá, 20 de diciembre del 2025

    Ligue 1

    Michael Amir Murillo vuelve a escena con el Olympique Marsella en la Copa de Francia

    Humberto Cornejo
    Michael Amir Murillo vuelve a escena con el Olympique Marsella en la Copa de Francia
    Michael Amir Murillo está en su tercera campaña con el Olympique de Marsella. Foto: Tomada de @OM_Officiel

    El panameño Michael Amir Murillo y el Olympique de Marsella enfrentarán este domingo al Bourg-en-Bresse, en duelo correspondiente a la Copa de Francia (8:45 a.m.), una competición que el conjunto marsellés asume como uno de sus grandes objetivos de la temporada.

    El Marsella llega a este compromiso en un buen momento futbolístico, tras encadenar dos victorias consecutivas. Primero superó 3-2 al Royale Union Saint-Gilloise en la Liga de Campeones y luego se impuso 1-0 al AS Mónaco en la jornada 16 de la Ligue 1, resultado que lo mantiene firme en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

    Murillo continúa sumando minutos importantes luego de dejar atrás una lesión muscular que lo mantuvo varias semanas fuera de las canchas y le impidió estar con la selección de Panamá en los dos últimos partidos de la eliminatoria mundialista.

    Ante el Mónaco, el defensor istmeño fue titular y disputó 58 minutos, cumpliendo una labor ordenada y segura en el sector defensivo antes de ser reemplazado por el argentino Leonardo Balerdi.

    Ese encuentro marcó su segundo partido consecutivo desde su regreso, luego de reaparecer el pasado 9 de diciembre en la victoria 3-2 ante el Royale Union, donde también fue titular y dejó buenas sensaciones en el Lotto Park.

    Con 32 puntos, el Olympique de Marsella se ubica tercero en la Ligue 1, solo por detrás del Lens (37) y el PSG (36), y ahora buscará trasladar ese buen momento a la Copa de Francia, con Murillo como una de las piezas llamadas a consolidarse nuevamente en el once titular.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


