Michael Amir Murillo y Besiktas, clasificados a la Europa League

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Besiktas cae en Lituania, pero avanza a la fase de liga

El Besiktas sufrió este jueves una derrota 1-0 como visitante ante el Kauno Zalgiris de Lituania, pero hizo valer la ventaja conseguida en el partido de ida para imponerse 3-1 en el marcador global y clasificarse a la fase de liga de la UEFA Europa League 2026-2027.

Michael Amir Murillo fue titular y disputó el encuentro completo con el conjunto turco, que logró administrar la ventaja de tres goles conseguida en Estambul.

El defensor panameño, que había marcado uno de los tantos en el partido de ida, volvió a tener una oportunidad de cara al arco rival durante la segunda mitad.

Al minuto 69, Murillo apareció en ataque y tuvo un intento de gol, aunque su remate terminó desviado y no pudo ampliar la ventaja en el global del conjunto visitante.

¡CEEEEEEEEEEERCA EL GOL DE MURILLO! 🥲



Por poco anota el empate el panameño Michael Amir Murillo.



Zalgiris 1-0 Besiktas EN VIVO por COS#COS pic.twitter.com/gjaggD7Fu2 — COS (@COSPanama) August 27, 2026

El Kauno Zalgiris encontró el único gol del partido al minuto 64. Renan Oliveira aprovechó una asistencia de Mikelionis para superar la resistencia del Besiktas y darle esperanza al conjunto lituano de buscar una remontada que finalmente no llegó.

El cuadro turco resistió en los minutos finales y aseguró su boleto a la fase de liga, después de comenzar su recorrido europeo en la segunda ronda clasificatoria.

Precisamente en esta instancia había quedado eliminado el Besiktas la temporada pasada, cuando cayó frente al Shakhtar Donetsk de Ucrania.

Un año después, el conjunto de Estambul logró superar las tres rondas clasificatorias que tuvo que disputar para instalarse nuevamente entre los participantes de la Europa League.

Antes del enfrentamiento contra Kauno Zalgiris, el Besiktas había eliminado al Midtjylland danés con marcador global de 3-0 y posteriormente al Hradec Králové de República Checa por 2-0.

Para Murillo, la clasificación representa el regreso a la Europa League después de haber disputado esta competición con el Olympique de Marsella en la temporada 2023-2024. Con el conjunto francés participó en siete partidos de aquella edición, en la que el Marsella alcanzó las semifinales y fue eliminado por el Atalanta.

El panameño Michael Amir Murillo tras un partido de Europa League. Cortesía/@OM_Officiel

El panameño también disputó la pasada temporada la UEFA Champions League con el Marsella, competición en la que debutó durante la campaña 2025-2026.

Tomando en cuenta todas sus participaciones en competiciones europeas, incluidas las rondas clasificatorias, Murillo acumula ahora 37 partidos.

El Besiktas deberá esperar ahora por el sorteo de la fase de liga de la Europa League, programado para este viernes 28 de agosto. La posición definitiva del club turco en los bombos dependerá de los resultados que se produzcan en el resto de las eliminatorias, por lo que podría quedar ubicado en el bombo 3 o en el bombo 4.

La edición 2026-2027 de la Europa League contará con varios clubes de renombre del fútbol europeo, entre ellos Juventus, Milan, Olympique de Marsella, Real Sociedad, Celta de Vigo, Bournemouth, Benfica, Bayer Leverkusen y Crystal Palace.